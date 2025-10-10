Expertos alertan que reforma podría debilitar protección de derechos humanos

Sesión de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, ayer.

Académicos, abogados y especialistas plantearon diversas propuestas a diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, durante la audiencia pública sobre el proyecto de dictamen a la minuta que reforma la Ley de Amparo, y coincidieron que “El juicio de amparo históricamente es el principal mecanismo de prevención de violaciones a derechos humanos.”

El abogado y vicepresidente del Consejo Directivo de Reinserta, José Barrios Moreno, propuso que en materia aprobatoria se incorpore una excepción a la regla en el artículo 121 que obliga a las partes a ofrecer sus pruebas a más tardar en la fecha de la primera audiencia constitucional; esa excepción aplicaría cuando la autoridad no haya rendido su informe justificado.

Resaltó que “El juicio de amparo, con todas sus áreas de oportunidad, ha sido históricamente el principal mecanismo de prevención de violaciones a derechos humanos y de reparación cuando se consuma”.

Del PAN, el diputado Federico Döring Casar refirió que el Senado quitó la disposición que intentaba plasmar en el artículo 260 de la Ley de Amparo el justificarle a la autoridad la imposibilidad material del cumplimiento del ejecutorio. Expresó su preocupación por que, si se quedara sin la suspensión y en el supuesto de que alguien ganase la resolución de fondo, cómo será la reparación sustituta del daño.

Juan Pablo Gómez Fierro, abogado y maestro en derecho en la Universidad Panamericana, aseguró que la reforma no fortalece la justicia en México; al contrario, la debilita porque quita un instrumento que ha servido históricamente para defenderse de los actos de autoridad como es el juicio de amparo.

“Si debilitamos la suspensión, todas y todos quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad sin un mecanismo, como es la suspensión” destaco.

El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), afirmó que se trata de un ejercicio enriquecedor con grandes propuestas, las cuales “serán parte del gran debate que se llevará a cabo en la sesión del pleno de las comisiones unidas” el lunes 13 de octubre, a las seis de la tarde.

Indicó que el sitio web sigue abierto para el registro, y son bienvenidas las observaciones y aportaciones que serán una herramienta importante para el trabajo de ambas instancias legislativas.

Recordó que este sábado 11 de octubre continuarán las audiencias y el lunes también se abordará el tema de “suspensión”. Además dijo es importante que los ponentes abonen a perfeccionar la redacción para evitar conflictos sobre las operaciones de procedencia ilícita y las que son supuestamente lícitas.

