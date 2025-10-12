Claudia Sheinbaum atiende a damnificados de La Ceiba, en Xicotepec, Puebla

La presidenta Claudia Sheinbaum recorre el albergue temporal en La Ceiba, Xicotepec, para atender a las familias afectadas por el fenómeno meteorológico.

Con un mensaje de solidaridad y respaldo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, el albergue temporal ubicado en la Escuela General Francisco Murguía, de la comunidad de La Ceiba, una de las zonas más impactadas por el reciente fenómeno meteorológico.

Desde este punto, la mandataria escuchó de primera mano a las familias damnificadas, constató personalmente las condiciones en que se encuentran las viviendas, caminos y carreteras y refrendó el compromiso del Gobierno de México para brindar atención oportuna y apoyo integral a quienes más lo necesitan.

Recordó que a partir de este lunes los servidores de la nación comenzarán con el censo de damnificados en cada una de las viviendas. “A todos se les va a apoyar y el recurso será dependiendo de las pérdidas que tengan”, afirmó.

Posteriormente, la mandataria federal y el gobernador se trasladaron al Hospital del IMSS en la misma comunidad, donde el director del instituto, Zoé Robledo, informó que ya trabajan para sustituir el equipo dañado; además detalló que ya cuentan con una planta de energía y una tratadora de agua, para que el nosocomio entre en funciones lo más pronto posible.

La presidenta Sheinbaum escucha testimonios de los damnificados en La Ceiba; el Gobierno federal garantiza alimentos, atención médica y espacios dignos. ı Foto: Presidencia

Durante su recorrido, la presidenta Claudia Sheinbaum verificó los servicios y apoyos que se entregan a las y los afectados, incluídos alimentos, atención médica, abrigo y espacios dignos para niñas, niños y personas adultas mayores. Reconoció el trabajo que se ha realizado por parte de la Secretaría de la Marina, Defensa, Guardia Nacional y de los tres órdenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población, durante esta contingencia.

Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta constatan personalmente los daños en La Ceiba, Puebla, y refrendan apoyo integral del Gobierno de México. ı Foto: Presidencia

“Perdí todo, mi casa está hecha un desastre”, relató la señora Antonia Flores. Con tristeza, comenta que salió de su vivienda junto con sus hijos y su esposo para salvar sus vidas. “Gracias a Dios logramos salir. Sí se escuchó y se vio muy feo”. Señaló que una vez instalado el albergue, acudieron al lugar y han recibido atención con calidez. Les proporcionaron alimentos, agua, ropa, un catre y cobijas para dormir en familia.

Servidores de la nación iniciarán este lunes el censo de viviendas y familias damnificadas en La Ceiba, para definir el apoyo económico según las pérdidas. ı Foto: Presidencia

Por su parte, el nutriólogo del Hospital del IMSS en la comunidad de La Ceiba, Herminio Vázquez, narró que el Río San Marcos se desbordó hace unos días y el nivel del agua subió hasta un metro, por lo que el nosocomio quedó totalmente inundado. Comentó que, con la ayuda de doctores, enfermeras y trabajadores, así como con habitantes, realizaron trabajos de limpieza. Reconoció que se requiere el suministro de nuevos equipos para que el hospital entre en operación nuevamente, ya que resultaron dañados.

am