Claudia Sheinbaum y Mauricio Kuri supervisan apoyo a damnificados y apertura de caminos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que ya comenzó el censo de personas damnificadas en Querétaro por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Además, supervisó la apertura de caminos, junto al gobernador del estado, Mauricio Kuri.

Durante una reunión con los afectados en Puente de Dios, la mandataria federal también dijo que los 3 órdenes de gobierno ya trabajan para restablecer los servicios en las comunidades afectadas.

“En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

Además, agregó que los trabajos de apertura de caminos se mantienen para permitir el paso del apoyo por vía terrestre.

“Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias”, agregó la mandataria federal.

Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población. pic.twitter.com/7i9cYEvVM5 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 14, 2025

En tanto, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que los habitantes de “la Sierra Gorda están de pie, apoyados por los tres niveles de gobierno”.

Además, afirmó que las labores para atender las necesidades de los damnificados se realizan con entusiasmo y compromiso, “como sabemos hacerlo en Querétaro”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR