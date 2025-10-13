Develación para otra ocasión

Con la novedad de que las lluvias y la estela de muerte y afectaciones que han provocado en al menos cinco estados, afectaron también algunas actividades que se tenía previstas en el Senado. Entre ellas hay un par del morenista Gerardo Fernández Noroña. “Debido a las graves afectaciones de las lluvias he decidido posponer la presentación de la denuncia por invasión a mi privacidad en la Fiscalía General de la República y también decidí que se pospusiera la develación de la pintura como presidente de la Mesa Directiva del Senado”, publicó ayer en las benditas redes. Por supuesto, las reacciones de los usuarios de esa red social no se hicieron esperar. Varios afirmaron desconocer que se tuviera que realizar un acto con toda una formalidad para la develación del cuadro del legislador. Y a algunos más les pareció que la posposición simplemente no ameritaba hacerle publicidad. “Gracias por el detallazo, estábamos con la preocupación”, le escribieron. ¡Cómo son!