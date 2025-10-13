Edil regañado

Y, por cierto, que en el recorrido que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum por Huauchinango, Puebla, los ciudadanos exhibieron a su presidente municipal, Rogelio López. Y es que cuando la mandataria atendía a la gente, hubo quien le comentó que en la zona de la colonia Chapultepec había personas incomunicadas. El edil intentó reaccionar y dijo: “Ya se está trabajando allá”, palabras a las que no dio mucho crédito Sheinbaum: “Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad yo prefiero creerle a la gente”, le dijo de plano Sheinbaum a López Angulo, quien, por cierto, no es la primera vez que ha sido presidente municipal, pues también lo fue en el periodo 2008-2011. Quienes lo conocen lo ubican como un consumado chapulín, pues ha sido priista, luego se volvió verde y trabajó en favor de la candidatura del morenista Miguel Barbosa a la gubernatura. Ganó de nuevo el ayuntamiento compitiendo por Morena y recién se reeligió. ¿Qué tal?