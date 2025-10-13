¿Resolverán colegio y alcaldía ÁO?

En estas páginas se conoció hace unos días la denuncia que hicieron vecinos por el caos vial que provoca el Liceo Mexicano Japonés en Jardines del Pedregal a las horas de entrada y salida de sus alumnos. La saturación de vehículos y la falta de orden, sobre todo, en la calle Camino a Santa Teresa no son problemas recientes, nos hacen ver, y como no se han atendido de manera definitiva, provocaron un gran hartazgo. Tras la publicación del caso se conoció que el colegio tomará medidas para tratar de aminorar el problema, entre ellas considera hacer ajustes de horarios y volver obligatorio el transporte escolar. Sin embargo, por los antecedentes que hay, de parte de los vecinos existe aún inquietud de que realmente se atienda de fondo el problema. Habrá que estar pendientes de lo que ocurra dentro de unos días, pero también de las acciones que tome la alcaldía, a cargo de Javier López Casarín, para mejorar la convivencia en esa comunidad.