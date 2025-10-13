Vacían el INE

Cómo estarán las cosas en el Instituto Nacional Electoral, encabezado actualmente por Guadalupe Taddei, nos comentan, que nomás 970 trabajadores se anotaron al proceso de retiro voluntario, para acceder así a una liquidación y a un pago extra. O sea para mandar a volar su permanencia en el instituto. En total, de acuerdo con reportes periodísticos, son 707 del área administrativa y otros 263 del servicio profesional electoral nacional. Por supuesto que al conocer el dato, varios levantaron la ceja entre quienes llevan a cabo este proceso y de inmediato sacaron la calculadora, porque todo parece indicar que los recursos que se tenían previstos para este programa simplemente no alcanzarán para todos los interesados. Ya hay quienes suponen que detrás de esta realidad existe el temor de que con una reforma electoral se busque hacer más pequeño al INE, con lo cual a más de uno le darán las gracias y en una de ésas sin garantías de ser liquidados. Uf.

