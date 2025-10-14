Esto sabemos del VIDEO donde supuesto grupo criminal entrega despensas tras inundaciones en la Huasteca

Las fuertes lluvias que azotaron México la semana pasada han dejado devastación, inundaciones y la pérdida de decenas de vidas, particularmente en la región de la Huasteca, en uno de los episodios más trágicos de este año en nuestro país.

Asimismo, este trágico episodio ha dejado escenas de todo tipo: desde imágenes de casas reducidas a escombros, hasta momentos conmovedores donde queda de manifiesto la solidaridad de la gente para con las comunidades más devastadas.

Inundaciones en Poza Rica, Veracruz, tras fuertes lluvias. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, otras imágenes han causado división y controversia a propósito de la emergencia en el país, como una que surgió al inicio de esta semana, cuando se aprecia a un supuesto grupo criminal entregando despensas a los damnificados por las lluvias. Esto se sabe del video.

Captan en video a supuestos integrantes del CJNG entregando despensas

En una nueva controversia que se desató en redes sociales, se difundió un video en el que supuestos integrantes de la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reparten despensas entre las familias afectadas por las inundaciones en el municipio de Tihuatlán, Veracruz.

Así se ven las despensas, según imágenes difundidas en redes sociales. ı Foto: Redes sociales

La grabación muestra a un comando armado, con equipo táctico, pasamontañas y armas largas, entregar bolsas con cuantiosas despensas a las familias de una comunidad en el citado municipio.

Los habitantes de Tihuatlán se forman ordenadamente detrás del vehículo mientras los hombres armados reparten las bolsas con despensas. Al fondo se escucha: “De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”.

🔴 En #Veracruz, tras las fuertes lluvias, circulan videos donde presuntos integrantes del CJNG reparten despensas en Tihuatlán.



"De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación", exclamaron. pic.twitter.com/qCx0siKYJ9 — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

También se escucha: “Apúrense, que tenemos que irnos rápido”.

En la grabación se aprecia que las bolsas entregadas son de gran tamaño, llevan pegada una estampa con las siglas CJNG y, según reportes en redes sociales, en las mismas había comida, enlatados, papel higiénico, pasta dental y todo lo necesario para mantenerse a salvo durante la emergencia.

Difunden fotos de supuesto comando armado con las familias apoyadas. ı Foto: Redes sociales

Por otro lado, al fondo del video se mira una valla publicitaria con el nombre de Raúl Hernández, candidato por Movimiento Ciudadano que fue elegido este año como presidente municipal de Tihuatlán, y asumirá el cargo el 1 de enero de 2026. Lo anterior confirmaría que el video es reciente.

Asimismo, en medios digitales se difundieron fotografías que presumiblemente pertenecen al mismo momento, donde se observa a los integrantes del comando armado al lado de las familias apoyadas.

Acudimos a la comunidad de La Concepción para dar atención al puente que conecta a las localidades de Mesa Cerrada,... Publicado por Leobardo Gómez González en Lunes, 13 de octubre de 2025

Sin embargo, se desconocen más detalles del video o de su veracidad. El alcalde de Tihuatlán, Leobardo Gómez, no ha emitido alguna declaración al respecto.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am