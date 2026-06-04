México y Alemania exploran alianza contra el crimen organizado y en materia de defensa

La cooperación contra el crimen organizado ocupó uno de los puntos centrales de la visita oficial del ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, a México, donde planteó ampliar el diálogo bilateral en seguridad, intercambio de información y defensa bajo el mecanismo de la Comisión Binacional.

El canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sostuvo que México y Alemania coincidieron en que cualquier trabajo conjunto en esa materia debe partir del respeto a la soberanía. A partir de ese principio, dijo, existe margen para profundizar la coordinación entre ambos gobiernos.

Roberto Velasco afirmó que los fenómenos criminales exigen una perspectiva internacional, debido a su alcance fuera de las fronteras nacionales. “Coincidimos tanto México como Alemania en que el respeto a la soberanía es un elemento clave de la cooperación”, señaló durante la conferencia de prensa.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa), junto al ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de @GermanyDiplo, Johann Wadephul (@AussenMinDE), destacó en conferencia de prensa el fortalecimiento de la relación bilateral 🇲🇽-🇩🇪, en áreas como como igualdad de… pic.twitter.com/Qr4IcvhdlT — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 5, 2026

Wadephul afirmó que el crimen organizado representa una preocupación para su país por el aumento del consumo de droga en Europa y por el traslado de estupefacientes a través de distintas rutas internacionales, incluida la costa occidental de África.

De acuerdo con el ministro alemán, la lucha contra esas organizaciones merece un espacio prioritario dentro de la agenda común. “Tenemos que cooperar muy efectivamente en este ámbito”, expresó al señalar que ambos países conversaron sobre una relación más estrecha entre sus ministerios del Interior.

Junto al tema criminal, Wadephul abrió otro frente de colaboración al mencionar oportunidades en materia de defensa. El ministro sostuvo que Alemania cuenta con una industria armamentística “muy bien posicionada” y ofreció explorar una relación más estrecha con México en ese sector.

“Existe un potencial adicional en el ámbito de la defensa”, afirmó el titular de Exteriores alemán. También señaló que, en el contexto internacional actual, los países requieren diversificar compradores y fuentes de adquisición.

Para la próxima sesión de la Comisión Binacional México-Alemania, prevista en territorio alemán, Wadephul propuso sumar el tema de seguridad a la agenda formal. El funcionario dijo que consultará con el ministro del Interior de su país la posibilidad de reunir a especialistas de ambas partes.

Sin dar detalles sobre mecanismos específicos, Velasco señaló que México ve espacio para incrementar el intercambio de información con Alemania sobre fenómenos globales del crimen. El canciller subrayó que esa cooperación debe respetar los principios acordados entre ambos países.

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MSL