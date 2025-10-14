No escatimamos recursos y llegaremos a todos los rincones para apoyar a la población: Sheinbaum.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración no escatima recursos para apoyar a todas las personas que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas en el país.

“No escatimamos recursos para apoyar a la población afectada por las lluvias”, aseveró la mandataria federal.

Además, dio a conocer que los servidores de la nación llegaron a Chapulhuacán, Hidalgo, para comenzar con el censo de las afectaciones y, de esa forma, canalizar el apoyo directo a los damnificados.

“Llegaremos a todos los rincones”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum al publicar un video en el que se observó a los servidores de la nación cruzar un cuerpo de agua por un muro de contención.

En la publicación realizada en la red social X, la mandataria federal agradeció a las personas que hacen posible la atención a todos los damnificados.

“Gracias a las y los servidores de la nación que llegaron a Chapulhuacán, Hidalgo, para realizar el censo de afectaciones casa por casa”, agregó.

Suman 64 muertos tras intensas lluvias en México

La cifra oficial de muertos por las intensas lluvias se colocó en 64, mientras que el número de desaparecidos fue de 67, según el último corte realizado por el Gobierno de México.

Los estados que resultaron más afectados fueron los siguientes:

Veracruz

Hidalgo

San Luis Potosí

Puebla

Querétaro

“Nadie se quedará sólo”, afirma Claudia Sheinbaum

Para apoyar en la reconstrucción, la Presidenta de México ha visitado las zonas más afectadas, donde ha prometido que “nadie se quedará solo” durante esta emergencia, misma que ha unido al sector privado, con la activación de un mecanismo de apoyo.

Dicha ayuda, señalaron, consistirá en la repartición de despensas, medicamentos y, posteriormente, se entregarán herramientas e insumos eléctricos a las comunidades dañadas por las inundaciones.

“Iniciamos con despensas y medicamentos, posteriormente con herramientas e insumos eléctricos”, indicó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien trabaja en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres (Cenaced) en dicho mecanismo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en Huauchinango, Puebla. ı Foto: Especial

