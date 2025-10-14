Cartelera de la Feria Chiapas 2025: Julión Álvarez y todos los artistas que se presentarán

La Feria Chiapas 2025 presentó su cartelera oficial del Masivo Musical, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 14 de diciembre en el Foro Chiapas. El evento reunirá a reconocidos artistas a nivel nacional e internacional

Este año en la Feria Chiapas, la inauguración estará a cargo de Julión Álvarez, quien arrancará así con las presentaciones en vivo el 28 de noviembre. Se llevarán a cabo varios shows de diferentes artistas en el transcurso de dos semanas.

Cartelera oficial de la Feria Chiapas 2025

En esta ocasión, la feria ofrece una amplia variedad de artistas que se presentarán para todo tipo de público y gustos de entretenimiento. Los artistas y sus fechas son:

28 de noviembre : Julión Álvarez

29 de noviembre : Guerra de Chistes

30 de noviembre : Luz Elena González

2 de diciembre : La Casetera

3 de diciembre : La Factoría

4 de diciembre : Chico Che

5 de diciembre : Kool Town

6 de diciembre : Palomo

7 de diciembre : Payaso Yoyo

9 de diciembre : Pandora y Flans

10 de diciembre : El TRI

11 de diciembre : Majo Aguilar

12 de diciembre : Piso 21

13 de diciembre : Bronco

14 de diciembre: Gloria Trevi

Boletos y horarios

Para acceder, los interesados deben registrarse previamente y obtener un ticket individual que servirá como reserva para ingresar al foro.

Te dejamos el sistema oficial de registro AQUÍ. Como una alternativa, también habrá distribución de boletos en taquilla, aunque el aforo será limitado, por lo que es recomendable que la audiencia realice su registro antes.

Cada registro será individual, con folio y holograma de seguridad, y será necesario presentar identificación oficial al recoger el brazalete de acceso al concierto elegido.

Los boletos de acceso al recinto tendrán un costo de 50 pesos para adultos y 25 pesos para niños, con promociones 2x1 los miércoles. Las atracciones infantiles serán gratuitas de lunes a jueves, y se ofrecerá una tarifa preferencial para estudiantes universitarios de instituciones públicas.

Esta edición de la Feria Chiapas 2025, busca fortalecer la identidad chiapaneca y garantizar la seguridad de los asistentes.