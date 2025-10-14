¿Políticos donarán para damnificados?

Y donde ya dieron un paso adelante en el apoyo a los damnificados por las lluvias en la región de La Huasteca fue en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que ayer, tras rendir un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones que impactaron, sobre todo, a cinco entidades, los ministros informaron su determinación de donar una parte de su salario —el monto individual no se informó— para la adquisición de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad. La Corte informó además que instalará un centro de acopio en su sede para recabar víveres. En el Senado también fue instalado un centro para recabar ayuda, la cual será entregada a la Secretaría de la Defensa y se habla de que cada uno de los 128 legisladores podría donar el equivalente a una quincena de sueldo. Aún no queda claro si todos los senadores se sumarán a esa iniciativa. Pendientes.

