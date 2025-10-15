IPN y Lotería Nacional develan billete para conmemorar Archivo Histórico politécnico.

La Lotería Nacional y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) develaron el billete del Sorteo Superior No. 2861, para celebrar el 25° Aniversario del Archivo Histórico del IPN, que resguarda y custodia la memoria, la identidad y la historia de una de las instituciones educativas y tecnológicas más importantes de México.

En el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, firmaron un Convenio General de colaboración académica, científica y tecnológica que fortalecerá la relación entre ambas instituciones.

“Si hay una institución educativa que ha formado parte viva de la historia, es el Instituto Politécnico Nacional: orgullo nacional, semillero de talentos, ciencia y técnica al servicio de la patria", afirmó Olivia Salomón.

La titular de Lotería Nacional señaló que, para celebrar un espacio profundamente simbólico, la entidad de la suerte emitió un billete conmemorativo que distingue un cuarto de siglo del Archivo Histórico del IPN, que llegará a todo el país con un cachito de la historia politécnica, que reconoce la memoria viva de una institución que ha formado generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con el conocimiento, con la ciencia y con el servicio a la nación.

Asimismo, Olivia Salomón sostuvo que el Convenio de colaboración entre Lotería Nacional y el IPN es un paso significativo que permitirá generar capacidades y sinergias a favor de la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento Institucional. “Estoy convencida de que esta alianza abrirá caminos para proyectos conjuntos que tendrán impacto real en la vida de las y los mexicanos”, acertó.

Recordó que la Lotería Nacional, con 255 años, es la segunda institución más antigua del país y en esta etapa, como parte de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo y la vocación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se suma a su visión y pilares fundamentales de educación pública, ciencia y memoria para construir un país más justo, más próspero y más digno.

Al finalizar su mensaje, se dirigió a la comunidad académica del IPN, institución que ha sido motor de desarrollo de México y, agradeció su labor de resguardo y custodia del Archivo Histórico durante estos 25 años, “que esta develación sea un reconocimiento profundo a su historia, a su legado y a la huella imborrable que el Instituto Politécnico Nacional ha dejado en nuestro país”.

Por su parte, Reyes Sandoval destacó que con la firma del Convenio se unen dos de las más emblemáticas instituciones de la vida nacional de México y confío en que los resultados de la alianza estratégica, pronto se verán reflejados en beneficios tangibles para la comunidad estudiantil y para la sociedad en general.

“Ambas (instituciones) han sido parte esencial en el desarrollo de la historia de nuestro país. Las dos fueron creadas para causas sociales, sumamente definidas en favor de la población con menores posibilidades económicas. Por eso, nos congratulamos de formalizar la firma de este primer Convenio de Colaboración“, destacó Reyes Sandoval.

Sobre la develación del billete conmemorativo por el 25 aniversario del Archivo Histórico del IPN, Reyes Sandoval dijo que es un merecido homenaje a la historia del Politécnico, a la salvaguarda de sus más significativos documentos y memoria que conservan el legado en este importantísimo acervo.

