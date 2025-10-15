Senado aprueba en fast track la reforma a la Ley de Amparo

Pleno del Senado de la República discute la reforma a la Ley de Amparo.

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, vía fast track, con 83 votos a favor de la mayoría de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, y 38 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, las reformas a la Ley de Amparo.

La Cámara alta eliminó del procedimiento la discusión en Comisiones y la llevó directo al Pleno, luego de que se aprobara la dispensa de los trámites, al considerarse de urgente resolución con 81 votos a favor, 31 en contra y cero abstenciones.

Además, con 81 votos a favor, 37 en contra y cero abstenciones, fue aprobada la modificación realizada por su colegisladora al artículo tercero transitorio para que reforma a la Ley de Amparo aplique a etapas pendientes de resolver en los asuntos que siguen en curso.

TE RECOMENDAMOS: Firman convenio IPN y Lotería Nacional develan billete para conmemorar Archivo Histórico politécnico

Así, la Mesa Directiva remitió el decreto al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); una vez publicado, entrará en vigor un día después, salvo que se establezca una fecha diferente.

📌 El Senado avala las reformas en materia de amparo. Con estas modificaciones la solicitud de este instrumento vía digital se vuelve una realidad. También, se impide su uso indebido para evitar el pago de créditos fiscales.



Conoce más de esta reforma. 👇 pic.twitter.com/figuA3tiFy — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

En tribuna, los legisladores del PAN, Guadalupe Murguía Gutiérrez y Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, cuestionaron el procedimiento.

A lo largo del debate se dieron posicionamientos encontrados entre los grupos parlamentarios y argumentos polarizados sobre la naturaleza y alcances de las modificaciones legislativas.

Sin embargo, esta votación fue precedida por una moción suspensiva del senador Clemente Castañeda Hoeflich, quien presentó argumentos sobre la regresividad de la reforma, la cual fue desechada por la Asamblea sin que se admitiera a debate.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, enfatizó que la reforma restringe significativamente el alcance del interés legítimo , argumentando que menos personas y colectivos, sobre todo los más pobres y vulnerables podrán promover amparos y serán admitidos mucho menos.

Viggiano cuestionó, además, la verdadera intención detrás de la reforma, sugiriendo que existe un propósito fiscal relacionado con cobros de créditos pendientes contra microempresas y pequeños comercios.

La senadora Guadalupe Murguía, de Acción Nacional, advirtió sobre los impactos específicos de la reforma, señalando que “se restringe el interés legítimo al exigir que el beneficio o la afectación sea cierta. Esto, ciertamente, deja sin posibilidad de acudir al amparo a grupos de consumidores, medioambientalistas, grupos indígenas, padres de familia que buscan medicamentos, medicinas para sus hijos o comunidades LGBT+, quedará entonces a juicio del juzgador en turno definir si procede o no el amparo”.

En su intervención, el senador Javier Corral Jurado, de Morena, insistió en que el rechazo de la oposición a la reforma a la Ley de Amparo se debe a un interés político, al señalar que se realizaron 15 modificaciones al dictamen y que no se ha aprobado tal cual su redacción original.

Además, señaló que la modificación al artículo tercero transitorio, aprobada en la Cámara de Diputados, “atajó” la redacción original sobre retroactividad.

“ Está atajada la retroactividad . (...) Hoy tenemos un mejor dictamen, la minuta enviada por la Cámara de Diputados ha hecho modificaciones importantes al 128 y 129, contribuyen al interés público. El amparo ni ha perdido la suspensión ha dejado de se un instrumento para proteger los derechos de los ciudadanos. Eso es falso. Lo que ahora estamos dándole es mayor certidumbre jurídica, mayor eficiencia y eficacia no frente al abuso del amparo, porque no es cierto que haya abuso del amparo. Lo que ha habido son abusos procesales de las élites políticas y empresariales, económicas, de este país, que siguen debiéndole al Estado miles de millones de pesos. El amparo que estamos aprobado en mucho mejor que la iniciativa que llegó”, aseguró.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr