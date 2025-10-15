Senado adelanta la discusión y votación de la reforma a la Ley de Amparo

Sesión Ordinaria en el Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

Al considerar el asunto “de urgente y obvia resolución”, este miércoles el Senado de la República adelantó la discusión y votación de la reforma a la Ley de Amaro.

Con 81 votos a favor y 31 en contra, comenzó la discusión de la minuta, recibida hace apenas unas horas en la Cámara alta tras ser aprobada durante la madrugada por la Cámara de Diputados.

✅ Con 81 votos a favor y 31 en contra, se considera de urgente y obvia resolución la minuta que reforma la Ley de Amparo. Se pone a discusión y votación. — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

Más temprano, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció la recepción de la minuta de su colegisladora, que desde ya perfilaban discutir tras la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Les informo que hace un momento recibimos de @Mx_Diputados la minuta con la que se reforma la Ley de Amparo, misma que se analizará en este @senadomexicano. pic.twitter.com/2STT47D6Nx — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) October 15, 2025

La Cámara de Diputados aprobó, con tres modificaciones en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En lo particular, con 345 votos a favor y 131 en contra, avaló la reforma presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De madrugada, la mayoría legislativa en San Lázaro aprobó, por 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, la reserva presentada al artículo tercero transitorio por el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, de Morena, para quedar como sigue:

“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.

Es decir, que los cambios a la Ley de Amparo aplicarán a etapas pendientes de resolver en los asuntos que siguen en proceso, sin violar el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe efectos retroactivos.

cehr