Devastación en la Huasteca es evento de mayor magnitud, afirma Sheinbaum

Por la cantidad de caminos obstruidos, el tiempo de aislamiento en el que llevan algunas comunidades y la cantidad de puentes aéreos que ha sido necesario tender para llegar a las localidades incomunicadas, la devastación provocada por las lluvias e inundaciones en la Huasteca representa el evento de “mayor magnitud” en comparación con otros eventos, afirmó este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Presidenta Claudia Sheinbaum refirió que dar respuesta ante otras emergencias por desastres naturales, como el golpe de huracanes en otros puntos del país, ha sido de una complejidad menor, como por ejemplo, el requerir menos puentes aéreos o que el acceso a las zonas afectadas implicara menos tiempo.

Citando testimonios recibidos por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las propias comunidades le dijeron que nunca habían estado aisladas durante tanto tiempo como ahora ocurre.

“Ayer que el general secretario fue de manera personal a las localidades me decía que le preguntó a la gente si esto lo habían vivido antes, dijeron ‘nunca nos había pasado tanto tiempo de aislamiento’. De ese nivel de intensidad llegaron las lluvias”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum describió que ante la obstrucción de caminos que persiste aún en varias localidades, los elementos de las fuerzas armadas que acuden en auxilio de la población y no pueden ingresar nisiquiera vía aérea, han tenido que cruzar los caminos a pie.

“Si no se puede bajar por las condiciones meteorológicas, llega personal de Defensa o de Marina y caminan para poder llegar a los lugares, para poder tener la información y dar pues todo el servicio que se requiere. Entonces es una magnitud mayor la que vivimos”, dijo.

Consultada sobre la rapiña que se mantiene en puntos como Poza Rica, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que por ahora la prioridad es atender la emergencia y descartó que se vaya a implementar algún operativo para ello. Además comentó que han sido pocos casos de saqueo a negocios.

“Hubo algo, muy poco en Álamo y, en realidad, no hubo… creo que una tienda o en donde ocurrió, pero realmente no, no, no es un fenómeno que esté ocurriendo”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

