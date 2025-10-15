T-MEC sobrevivirá pese al ‘periodo más difícil’ que ha enfrentado México: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió un mensaje de certidumbre sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), asegurando que el acuerdo comercial permanecerá vigente a pesar de que desde la llegada del presidente Donald Trump, México ha enfrentado el momento más complicado en décadas para la relación comercial bilateral.

“El tratado va a permanecer. El tratado va a sobrevivir. Y van a venir nuevas oportunidades para nuestro país derivado de ello”, afirmó Marcelo Ebrard categóricamente el funcionario al comparecer ante el Pleno del Senado, en un contexto marcado por la política arancelaria de la administración de Donald Trump.

Marcelo Ebrard explicó que el mundo atraviesa una transformación estructural del orden comercial, pasando de un sistema basado en libre comercio y ventajas comparativas a uno organizado en función de aranceles recíprocos según el país de origen.

Sin embargo, Marcelo Ebrard atribuyó los logros alcanzados hasta ahora al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha logrado sortear las amenazas más graves contra la economía mexicana. “La presidenta nos ha pedido que tengamos perseverancia, firmeza, sangre fría. Que mantengamos la cohesión en todas las áreas del gobierno que participamos en esta negociación”, señaló Ebrard.

Marcelo Ebrard recordó que Sheinbaum ha sostenido nueve llamadas telefónicas con el presidente Trump, construyendo “una relación de persuasión, de respeto”.

Este vínculo directo fue determinante para evitar la imposición del arancel del 25 por ciento anunciado en marzo pasado.

“¿Por qué no se aplicó el 25 por ciento en marzo? Fue en el mes de marzo que la presidenta conversó con el presidente Trump. Ese día no sabíamos qué resultado iba a haber, el 25 por ciento parecía improbable. Lo logró ella en su conversación”, relató Marcelo Ebrard.

Marcelo Ebrard destacó que la mandataria ha construido “un recurso político mayor porque de otra manera no estaríamos en este lugar”, subrayando que la estrategia diseñada desde su etapa como presidenta electa ha sido exitosa en sus tres objetivos principales: lograr la mejor posición relativa de México frente a otros países, mantener el flujo de inversión extranjera y preservar la capacidad exportadora.

Marcelo Ebrard informó que México tiene actualmente la mejor posición relativa entre los 14 tratados comerciales de Estados Unidos, incluso por encima de la Unión Europea. Además, reveló que la inversión extranjera directa en 2025 alcanzó máximos históricos y que las exportaciones no han sufrido el descalabro que se temía al inicio del año.

“Tengo un optimismo razonable en la circunstancia más difícil que hemos enfrentado”, expresó Marcelo Ebrard, añadiendo que México y China fueron los únicos dos países que lograron un plazo de 90 días para negociar con Washington, otro logro que atribuyó a la última llamada de Sheinbaum con Trump.

Marcelo Ebrard anunció que viajará este jueves a Washington para continuar las negociaciones, con el objetivo de resolver antes de la revisión formal del T-MEC todos los elementos de controversia, incluyendo el cumplimiento de las reglas de origen y las medidas unilaterales contra productos mexicanos.

Marcelo Ebrard concluyó su mensaje de inicio de comparecencia, expresando plena confianza en el futuro: “No tengo la menor duda, ninguna duda de que la estrategia que está en curso que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum va a tener éxito, está teniendo éxito y nos va a ir bien”.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 15 de octubre de 2025. https://t.co/wAyVebbEPj — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

