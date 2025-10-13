Economía avanza en las mesas del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en un foro de empresarios el pasado 29 de enero

La Secretaría de Economía (SE) indicó que entre el 6 y el 10 de octubre realizó mesas de trabajo sobre madera-mueble y papel; bebidas y alimentos procesados; minería; plásticos y juguetes para obtener comentarios y opiniones de los sectores económicos relevantes de cara a la próxima revisión del Tratado comercial entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que iniciará en 2026.

“Con el objetivo de construir un consenso sobre las prioridades que nuestro país debe atender durante la próxima revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la SE avanza en las consultas internas sobre el acuerdo comercial entre diversos sectores productivos clave y en las entidades de la República”, indicó en un comunicado. También, durante esa semana, realizó cinco reuniones con los gobiernos estatales de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León. La SE indicó que “distribuyó un cuestionario a los distintos sectores estratégicos (empresarios, cámaras, asociaciones, academia, entre otros) para recabar información relevante y llevar a cabo un análisis estadístico de los mismos clasificando aportaciones según capítulos del T-MEC”.

43% aumentó el comercio México-EU entre enero y julio 2025

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la dependencia federal, reiteró que las consultas para la evaluación del T-MEC se hicieron de forma paralela en los tres países.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna de cara al proceso de revisión del acuerdo”, destacó el funcionario federal.