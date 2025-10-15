Senadores de Morena niegan haber recibido notificación sobre revocación de visas estadounidenses

La Cámara de Senadores manifestó el apoyo y solidaridad a las familias afectadas y comunidades dañadas por las lluvias

Integrantes de la bancada de Morena en el Senado rechazaron categóricamente haber sido notificados sobre la cancelación de sus visas de acceso a territorio estadounidense, y cuestionaron la veracidad de las listas que circulan en redes sociales señalando a aproximadamente 50 políticos mexicanos como afectados por presuntas medidas restrictivas del gobierno estadounidense.

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva del Senado, fue enfática al manifestar que “se tendría que verificar realmente lo que se está diciendo en torno a esa lista”, pero aclaró que no considera que los senadores de su bancada figuren en ella.

“No, de ninguna manera. Yo considero que se tendría que verificar realmente lo que se está diciendo en torno a esa lista, pero no considero que estemos en ella”, aseguró Castillo Juárez, respecto a si ha recibido información de tal naturaleza, o tiene conocimiento de que algún otro legislador haya sido notificado sobre la revocación de sus documentos migratorios.

Por su parte, el coordinador de la bancada morenista, Adán Augusto López expresó: “Al menos yo, no he sido notificado por ningún gobierno, por ningún país de los que yo mantengo visas, de la cancelación de ninguno de ellos”.

El tabasqueño reconoció que, si bien todo gobierno tiene la potestad de revocar, ampliar o cancelar una visa, en este momento desconoce procedimiento alguno en su contra.

El legislador morenista aclaró además que, aunque solicitó el pasaporte diplomático, decidió no tramitar la visa diplomática, que es un derecho que cada senador puede ejercer o no.

“No lo he utilizado”, sostuvo López Hernández, aunque reconoció que algunos compañeros de la bancada sí han solicitado y utilizado ese tipo de documentación para ingresar a territorio estadounidense.

El senador Ignacio Mier Velazco se sumó al rechazo, al advertir que recientemente viajó a Estados Unidos de manera pública, participando en diversas reuniones tanto en el Capitolio como en el Departamento de Estado junto con sus compañeras y compañeros senadores de Morena.

En torno a si cuenta con visa diplomática, refirió que en su caso personal no hizo uso de ese derecho.

“Yo mantengo mi visa original con los procedimientos para ingresar y salir de los países que visito, especialmente los Estados Unidos, conforme al protocolo que sigue el resto de los visitantes”.

Los legisladores coincidieron en que cualquier afirmación sobre la cancelación de visas debe basarse en información verificable y no en especulaciones difundidas a través de redes sociales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL