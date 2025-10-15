Héctor Astudillo confirma que EU le revocó visa; considera que fue por cuestionar arancel a jitomate

El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa desde el pasado 31 de julio de 2025, sin que hasta el momento haya recibido una explicación oficial sobre los motivos de la decisión.

Durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el exgobernador detalló que fue notificado de la medida a través de un correo electrónico enviado por autoridades estadounidenses. “Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó, me dicen que me fue revocada la visa”, señaló.

Astudillo consideró que la decisión podría estar relacionada con sus críticas al arancel impuesto por Estados Unidos al jitomate mexicano, tema sobre el que se ha pronunciado públicamente.

“Decía yo que Trump le hablaba permanentemente a sus electores y que había utilizado a México para tratar de fortalecer su figura en lo que él tenía que mantener su vigencia de aceptación electoral, las declaraciones salieron en varios periódicos de Guerrero y yo asumo que estas declaraciones en esta nueva política que tiene Estados Unidos tienen que ver con esta revocación de mi visa”, explicó durante la entrevista.

El exgobernador priista de Guerrero Héctor Astudillo da a conocer con Ciro Gómez Leyva que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de 37 años y que intentará sacarla otra vez. pic.twitter.com/Ko5ceajLLP — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) October 15, 2025

Denuncia “guerra sucia”

El político guerrerense lamentó que, tras la filtración del caso, se haya desatado lo que calificó como una “guerra sucia” en su contra, en la que se le ha vinculado falsamente con grupos delictivos.

El exmandatario pidió que el tema se analice con seriedad y respeto, subrayando que la decisión podría tener un trasfondo político. Informó que hasta el momento no ha sido informado de manera oficial a que se debió la revocación de la visa que explicó mantuvo por 37 años.

Rechazó la implicación de presuntos delitos como un motivo de la decisión de Estados Unidos.

Astudillo informó que al momento se encuentra en trámites para una nueva expedición de visa, la cual sería como ‘primera vez’.

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT