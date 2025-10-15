Restablecen energía a 92% de usuarios; avances restantes serán lentos por obstrucción de caminos

Se ha alcanzado un 92% de avance en el restablecimiento del suministro eléctrico en zonas afectadas.

El suministro eléctrico en la región afectada por lluvias en los cinco estados damnificados en la huasteca se ha restablecido en 92 por ciento de avance, reportó Emilia Calleja Alor, Directora General de la Comisión Federal de Electricidad, quien advirtió que los trabajos en las zonas restantes serán más lentos a causa de la obstrucción de caminos.

En Hidalgo se han tenido deslaves y condiciones meteorológicas que han complicado las labores para restablecer, dijo. Detalló que allí se calculan afectaciones a 8 mil 344 usuarios.

En Veracruz hay diez mil 471 usuarios aún sin energía; en Puebla dos mil 942 usuarios y también allí se han tenido dificultades de acceso por puentes colapsados

Mientras tanto, en Querétaro, 157 usuarios afectados

#MañaneraDelPueblo | Nuestra directora general, @EmiliaCallejaA, informó que se ha restablecido el 92% del servicio eléctrico en las zonas afectadas.



A pesar de las condiciones adversas, nuestras cuadrillas trabajan día y noche, en coordinación con otras dependencias, para… pic.twitter.com/9H11AiHC3g — CFEmx (@CFEmx) October 15, 2025

Para seguir adelante con los trabajos de rehabilitación se han utilizado dos helicópteros para poder trasladarse a los puntos con mayores obstáculos en el camino.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que se sumó una víctima más en el estado de Hidalgo.

Adelantó que este martes también se hará público un micrositio en el que se transparentaran las cifras de personas que han fallecido y también las que fueron reportadas como desaparecidas ante la línea 079 y que no han sido localizadas.

La tarde de ayer, se informaba que, en el rubro de las telecomunicaciones, 58 municipios registraron afectaciones; sin embargo, la CFE logró restablecer el servicio de telefonía en un 27%, al recuperar 44 sitios, por lo que 595,917 usuarios ya cuentan nuevamente con servicio. De los más de mil puntos de acceso gratuito a internet afectados, 839 se encuentran en proceso de restablecimiento y 205 ya operan con normalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT