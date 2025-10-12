Estos son los municipios de Veracruz en los que no hay clases por lluvias

La Presidenta, Claudia Sheinbaum en el Centro de Comando Permanente en Veracruz

Tras las afectaciones registradas en varios municipios de Veracruz por las fuertes lluvias e inundaciones registradas durante la semana pasada en la región norte de la entidad, se extenderá la suspensión de clases durante una semana más.

Mediante redes sociales, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) dio a conocer que se extenderá la suspensión de clases en al menos 41 municipios del norte del estado.

Tras la emergencia por lluvias en la región y en seguimiento a las acciones de atención a la emergencia, determinaron que del 13 al 17 de octubre la suspensión de clases y de actividades administrativas continuará en todos los niveles educativos.

De acuerdo con la lista publicada, estos son los 41 municipios en los que se suspenderán labores:

Álamo Temapache Benito Juárez Castillo de Teayo Cazones de Herrera Cerro Azul Chalma Chiconamel Chicontepec Chinampa de Gorostiza Chontla Citlaltépetl Coyutla El Higo Espinal Gutiérrez Zamora Huayacocotla Ilamatlán Ixcatepec Ixhuatlán de Madero Naranjos Amatlán Ozuluama de Mascareñas Papantla Pánuco Platón Sánchez Poza Rica Pueblo Viejo Tamalín Tamiahua Tampico Alto Tancoco Tantima Tantoyuca Tecolutla Tempoal Tepetzintla Texcatepec Tihuatlán Tlachichilco Tuxpan Zacualpan Zontecomatlán

Además se exhortó a la población a seguir las actualizaciones del pronóstico metereológico oficial, así como a atender las indicaciones de las autoridades locales. En caso de alguna emergencia, los pobladores de la región pueden comunicarse vía telefónica al 911.

En seguimiento a las acciones de atención a la emergencia por lluvias se ha determinado extender la suspensión de clases y actividades administrativas escolares del 13 al 17 de octubre de 2025 en todos los niveles para 41 municipios del norte de Veracruz, son: pic.twitter.com/59P5FN0pUG — SEV | Secretaría de Educación de Veracruz 📚✏️ (@SEducacionVer) October 13, 2025

Afectaciones en Veracruz por lluvia e inundaciones

De acuerdo con el informe emitido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) se está dando atención prioritaria con la finalidad de reestablecer los servicios básicos y brindar atención a la población que resultó afectada tras la situación metereológica.

Asimismo, de acuerdo con la información oficial, hasta el momento, se registraron al menos 18 fallecimientos en Veracruz.

El pasado 10 de octubre la gobernadora, Rocío Nahle García, recorrió las colonias que resultaron mayortente afectadas por las lluvias intensas derivadas de la vaguda y la depresión tropical 90E.

De igual manera, supervisó la operación del refugio temporal que fue instaurando en la Casa del Migrante, e informó que el 35 por ciento de la población de Poza Rica se ubicaba dentro de la zona afectada.

Además, se distribuyeron cobertores, canastas alimentarias, catres, colchonetas, kits de limpieza, de primeros auxilios y de aseo personal que conformaban más de 4 mil apoyos humanitarios.

Por su parte la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, informó la tarde de este domingo desde el Centro de Comando Permanente de Veracruz que los tres órdenes de gobierno se encuentran atendiendo la emergencia por lluvias en las comunidades afectadas.

De igual forma precisó que ya se establecieron puentes aéreos para entregar ayuda y para realizar traslados médicos, además de que se encuentran trabajando en l reestablecimieno de caminos terrestres.