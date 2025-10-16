Asciende a 66 cifra de muertos en La Huasteca; hay 75 desaparecidos

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, ayer, en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que la cifra de personas que perdieron la vida a causa de las lluvias en la región de La Huasteca subió a 66, al sumarse una víctima más en el estado de Hidalgo respecto al día previo.

En conferencia de prensa adelantó que ayer mismo se hará público un micrositio en el que se transparentarán las cifras de personas que han fallecido y también las que fueron reportadas como desaparecidas ante la línea 079 y que no han sido localizadas.

Respecto de estas últimas, detalló que la población ha reportado 178 desaparecidos hasta ahora, de los que 103 ya fueron localizados, por lo que quedan 75 aún sin aparecer.

Derivado de las obras para atender la región afectada por lluvias e inundaciones, se han reportado avances para abrir los caminos en 116 comunidades que estaban incomunicadas, mientras que 191 permanecen en ese estado.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, detalló que en la red estatal, municipal y caminos alternos se han reportado 376 interrupciones, de las que 118 siguen en proceso de atención, 97 por atender y 161 fueron reparados.

Adicionalmente se tenía el registro de 54 puentes dañados, de los cuales 22 están en Hidalgo, 19 en Puebla, cuatro en Querétaro y nueve en Veracruz.

En total, hasta ayer se tenían 111 municipios afectados, de los que 28 están en Hidalgo, 23 en Puebla, ocho en Querétaro, dos en San Luis Potosí y 40 en Veracruz.

En el caso de Hidalgo se especificó que los municipios marcados como una prioridad en atención pasaron de 23 a 26 debido a que tres de ellos fueron reclasificados al contar con más de una localidad no comunicada.

El suministro eléctrico en la región afectada por lluvias en los cinco estados damnificados en La Huasteca se ha restablecido en 92 por ciento, reportó la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, quien advirtió que los trabajos en las zonas restantes serán más lentos a causa de la obstrucción de caminos.

“Cabe señalar que en estos momentos los avances se verán un poco menos ágiles derivado, ya, de las condiciones y del aislamiento de las comunidades que aún nos queda por restablecer”, dijo.

En Hidalgo se han tenido deslaves y condiciones meteorológicas que han complicado las labores para restablecer, dijo. Detalló que allí se calculan afectaciones a ocho mil 344 usuarios.

En Veracruz hay diez mil 471 usuarios aún sin energía; en Puebla, dos mil 942, y también allí se han tenido dificultades de acceso por puentes colapsados. Mientras tanto, en Querétaro, se registran 157 usuarios afectados.

Para seguir adelante con los trabajos de rehabilitación se han utilizado dos helicópteros para poder trasladarse a los puntos con mayores obstáculos en el camino.

Sobre el censo que ya se levanta en la región, la Presidenta detalló que ya se ha visitado 13 mil 377 viviendas por parte de los servidores de la nación, de las cuales 880 han sido en Hidalgo; 456 en Querétaro; tres mil 383 en Puebla; mil en San Luis Potosí y siete mil 658 en Veracruz.

Añadió que debido a las complejidades que ha representado el acceso a algunos de los puntos afectados, se decidió instalar 14 campamentos en los cinco estados, en los cuales se establecen los servidores para después trasladarse a las zonas por censar.

En el caso de Veracruz, los campamentos se instalaron en Poza Rica, Tantoyuca y el parque Tajín; en Hidalgo, en Huejutla, Zimapán, Tulancingo, Chapulhuacán, y Zacualtipan; en Puebla, en Huauchinango, Teziutlán y Chignahuapan; en San Luis Potosí Ciudad Valles y Matlapa; mientras que en Querétaro sólo se instaló uno en Peñamiller.

“Éstos son los campamentos, porque los compañeros son seis mil, tienen que llegar al lugar, hacen campamentos y de ahí se trasladan a cada una de las localidades para iniciar los censos”, explicó la mandataria.

Reporte a 6 días

Algunas de las actividades emprendidas por distintas instancias.

130 Caminos atendidos que presentaban interrupciones.

191 Localidades permanecen incomunicadas.

54 Puentes dañados en las cuatro entidades.

111 Municipios afectados en la región.

13,377 viviendas por parte de los servidores de la nación.

92% Se restableció el suministro a los usuarios de energía eléctrica.

Despliegan puente aéreo ante bloqueos

› Por Yulia Bonilla

Derivado de los daños a caminos que mantienen obstruido el paso a varias comunidades en Hidalgo, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó un operativo específico para tender puentes aéreos que permitan conocer la situación de manera puntual y llevar ayuda a los habitantes.

El secretario Ricardo Trevilla particularizó que se han establecido puentes aéreos con las comunidades incomunicadas de la entidad desde tres bases ubicadas en Zimapán, Zacualtipán y Pachuca, y con operaciones que tiene una capacidad de trasladar cuatro 872 despensas al día, en beneficio de 19 mil 488 personas afectadas.

Aseguró que con esta medida, en la que operan 21 helicópteros, se ha logrado reducir el tiempo de apoyo para incrementar la entrega de apoyos a la población.

Estimó que con esta nueva estrategia se pueden realizar hasta ocho vuelos diarios por cada aeronave, cuando así lo permitan las condiciones meteorológicas.

Subrayó que el personal militar que se traslada en los vuelos tiene la misión especial de recabar la información sobre los bloqueos a los caminos.

Detalló que hay ocho mil 389 elementos desplegados en los cinco estados, de los que cinco mil 91 son del Ejército; tres mil 130 de la Guardia Nacional y 168 de las Fuerzas Armadas.

Del 9 al 14 de octubre se ha llevado a cabo la evacuación de 344 personas; 121 operaciones aéreas, más de 75 mil despensas entregadas y se han retirado más de 65 mil metros cúbicos de piedras y escombros.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales, detalló que se sumaron mil elementos para la atención en la zona afectada, de manera que van cuatro mil 300 efectivos desplegados en los cinco estados.

Detalló que en Poza Rica se ha brindado auxilio a tres mil 701 personas, entre las que se han dado 299 atenciones médicas. En Álamo se ha apoyado a cuatro mil 445 personas y se han realizado siete vuelos para transportar ayuda.

Sostuvo que en cada región afectada se cuenta con personal responsable de coordinar cada una de las operaciones.