Asciende a 70 cifra de muertos en La Huasteca

72 personas no han sido localizadas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que hasta este jueves 16 de octubre se contabilizan 70 personas fallecidas por las intensas lluvias de la semana pasada en cinco estados del país.

También se informó que 72 personas no han sido localizadas.

Laura Velázquez, titular de la CNPC, informó que actualmente se confirman 30 personas fallecidas en Veracruz y 18 desaparecidas; 21 fallecidas en Hidalgo y 49 desaparecidas; 18 personas fallecidas en Puebla y 5 desaparecidas y 1 fallecida en Querétaro.

