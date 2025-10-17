A partir de que se tomó decisión para aumentar IEPS a bebidas azucaradas, empresas se acercaron: Salud

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, señaló que a partir de que se tomó la decisión para incrementar el IEPS a las bebidas azucaradas, las empresas refresqueras se acercaron para buscar trabajar juntos y generar acuerdos como los que se dieron el día de ayer, en la Cámara de Diputados.

Además, en una intervención, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “hay una campaña de desinformación sobre el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra, el objetivo del IEPS no es recaudar dinero sino que se consuma menos ese tipo de productos, el objetivo es cuidar la salud de los mexicanos”.

Al retomar la palabra el subsecretario de Salud, dijo que México busca consumir menores cantidades de refresco y que las personas tengan acceso a alternativas más saludables, sobre todo “que los niños y jóvenes tomen menos refrescos”.

Mencionó que el acuerdo al que se llegó, es que el IEPS se mantendrá para todas las bebidas azucaradas y bebidas calóricas en el nivel de 3.08 por litro, además, las empresas se comprometieron a reducir 30% menos azúcar en sus bebidas, en el lapso de un año.

Mencionó que habrá una diferencia de precio notable entre las bebidas light y cero, debido a que los empresarios refresqueros se comprometieron a dejar de publicitar sus productos con niños y adolescentes, así como productos de alto volumen.

“La industria tendrá que publicar sus compromisos, que sin ser obligatorio, es una meta medible para que el público sepa si cumplen o no. En caso de no hacerlo el gobierno tiene muchísimas herramientas para generar mecanismos de revisión”, dijo Clark.

En tanto, la Presidenta indicó que el objetivo de incrementar el IEPS es propiciar la reducción del consumo de refrescos y dijo que “La Cofepris tiene que medir que se cumpla la disminución de azúcar”.

