¿Hay clases mañana 22 de junio? Esto dice la SEP

Con el ciclo escolar 2025-2026 entrando en su recta final y después de diversas modificaciones en algunas entidades por actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, muchos padres de familia y estudiantes se preguntan si habrá clases este lunes 22 de junio de 2026.

La duda surgió debido a las recientes suspensiones registradas en algunas ciudades del país por los partidos mundialistas, además de que varios estados ya anunciaron ajustes en sus calendarios escolares para adelantar el inicio de las vacaciones de verano.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene vigente su calendario oficial para la mayoría de los alumnos de educación básica.

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Una imagen de un salón de clases ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro

¿Habrá clases el lunes 22 de junio?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el lunes 22 de junio sí habrá clases para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México.

Hasta el momento, no existe una suspensión oficial de actividades académicas para esa fecha, por lo que los alumnos deberán acudir a sus escuelas y continuar con sus actividades normales rumbo al cierre del ciclo escolar.

Las autoridades educativas recomiendan a madres, padres y tutores mantenerse atentos a los comunicados emitidos por cada plantel educativo, ya que algunas escuelas podrían informar medidas específicas relacionadas con eventos locales o condiciones particulares de cada entidad.

Aunque algunos estudiantes esperaban una posible suspensión por el partido entre México y Chequia programado para esta semana en el Estadio Ciudad de México.

Salón de clases ı Foto: larazondemexico

El ciclo escolar concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026, fecha en la que iniciarán las vacaciones de verano para millones de alumnos en el país.

No obstante, algunas entidades decidieron adelantar el fin de clases y permitir que los estudiantes comiencen su periodo vacacional antes que el resto de México.

Entre los estados que terminarán actividades escolares de forma anticipada se encuentran:

Colima: 25 de junio de 2026

Yucatán: 26 de junio de 2026

Tlaxcala: 30 de junio de 2026

Baja California Sur: 3 de julio de 2026

Guanajuato: 10 de julio de 2026

Tamaulipas: 10 de julio de 2026

Sinaloa: 10 de julio de 2026

Por otra parte, el próximo descanso oficial para estudiantes de educación básica está programado para el viernes 26 de junio de 2026, fecha en la que se realizará la sesión mensual del Consejo Técnico Escolar.

Por ello, quienes se preguntan si mañana lunes 22 de junio hay clases pueden estar tranquilos: la SEP mantiene actividades normales en las escuelas, mientras el calendario escolar entra en sus últimas semanas antes de las vacaciones de verano.

En la imagen, un salón de clases vacío ı Foto: larazondemexico

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LMCT