Cámara de Diputados avala en lo particular la Ley de Ingresos; pasa al Senado

Sesión del Congreso General de este 1 de septiembre, en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.

La votación en el Pleno resultó con 352 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones, lo que refleja un amplio respaldo al paquete económico que servirá como base del presupuesto público del próximo año.

#ÚLTIMAHORA | El Pleno aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se expide la #LeyDeIngresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026. pic.twitter.com/isFAG5054s — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 18, 2025

De acuerdo con el dictamen, la Ley de Ingresos proyecta recibir un total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, cifra que representa un incremento de aproximadamente 891 mil 667 millones de pesos respecto a lo aprobado para 2025.

Esta cifra contempla ingresos provenientes de diferentes rubros, entre los cuales destacan los impuestos, que constituyen la fuente principal de recaudación con 5 billones 838 mil 541.1 millones de pesos, equivalentes al 57 por ciento del total.

Otros rubros contemplados incluyen cuotas y aportaciones de seguridad social por 641 mil 782.1 millones de pesos, derechos por 157 mil 081.7 millones de pesos, y aprovechamientos por 203 mil 520.5 millones de pesos.

Además, se estiman ingresos por ventas de bienes y prestación de servicios por 1 billón 630 mil 973.6 millones de pesos y financiamientos por 1 billón 472 mil 626.4 millones de pesos, que corresponden al techo de endeudamiento autorizado para el próximo ejercicio fiscal.

La Ley de Ingresos también contempla medidas específicas para mejorar la recaudación tributaria, incluyendo modificaciones en retenciones aplicables a productos financieros y operaciones de fintech, con el objetivo de fortalecer los ingresos públicos y garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del Estado.

El siguiente paso en el proceso legislativo consiste en remitir el dictamen al Senado de la República, donde será revisado y eventualmente ratificado antes del cierre del calendario legislativo, fijado alrededor del 31 de octubre de 2025, conforme a los plazos establecidos para el Paquete Económico.

La Ley de Ingresos entrará en vigor el 1 de enero de 2026, marcando el marco financiero y presupuestal que orientará la política fiscal y el gasto público durante el próximo año.

Con esta aprobación, el Congreso ratifica su compromiso de garantizar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la recaudación y atender las prioridades del país mediante un manejo responsable de los recursos públicos.

La Ley de Ingresos de la Federación 2026 se convierte así en una herramienta central para la planeación y ejecución del presupuesto federal.

