IMSS: Se han aplicado más de 20 mil vacunas y asegurado 270 mil medicamentos por inundaciones

Inundaciones en Veracruz, por fuertes lluvias, dejaron devastación en el estado.

Ante las afectaciones provocadas por fenómenos climatológicos en el Golfo de México, e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desplegó un amplio operativo que garantiza la atención médica y la continuidad de los servicios en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

En materia de vacunación, el Seguro Social aplicó 20 mil 323 dosis en estas entidades y aseguró la disponibilidad de 276 mil 683 medicamentos, para reforzar el abasto en las unidades médicas y hospitales temporales que brindan atención a la población.

“En estos estados se han realizado labores de limpieza, saneamiento y rehabilitación de instalaciones con el apoyo de brigadas médicas y de conservación. El Instituto mantiene activos 19 hospitales y unidades médicas móviles, distribuidos en los municipios de San Miguel del Álamo, Veracruz; Tianguistengo, Hidalgo; y Xicotepec, Puebla, donde se brindan acciones de salud”, dijo el Instituto en un comunicado.

Además, mencionaron que del 11 al 16 de octubre, el Instituto otorgó más de 21 mil consultas médicas en municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, como parte del esfuerzo coordinado con el Sector Salud para garantizar la continuidad de los servicios.

“El IMSS mantiene también una amplia red de brigadas médicas y de emergencia con 61 equipos desplegados. Estas brigadas se han distribuido en dichas entidades donde ofrecen atención médica, vacunación y control sanitario”, dijo.

Asimismo, informó que se desplegaron 27 vehículos de apoyo, entre ambulancias, camionetas tipo pick-up y unidades de traslado de personal y equipos médicos para garantizar la operación continua de los servicios.

“Con estas acciones, el IMSS reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de la población, fortaleciendo la coordinación interinstitucional del sector y el Gobierno de México”.

