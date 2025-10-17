Sube a 72 la cifra de muertos por intensas lluvias en el país

La cifra de fallecidos por las intensas lluvias que afectaron el centro y oriente del país desde la semana pasada aumentó a 72, mientras que 48 personas permanecen desaparecidas, de acuerdo con cifras del Gobierno federal.

Así quedó registrado este viernes en el micrositio que habilitó el Gobierno federal en donde se actualizarán diariamente las acciones emprendidas ante la emergencia por lluvias, el cual fue presentado en la Mañanera.

Ante la situación en los estados afectados, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo en la conferencia matutina que las dependencias del Gobierno siguen trabajando para atender a las comunidades afectadas.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados en el país”, señaló la mandataria.

En la conferencia, Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que del 14 al 17 de octubre se redujo el número de localidades incomunicadas de 288 a 127. Para ello, se activó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, que permite registrar los daños en tiempo real.

Actualmente, se atienden 461 incidencias con el apoyo de 47 helicópteros y cerca de 9 mil trabajadores y elementos de las Fuerzas Armadas. En Hidalgo, se reportan 309 incidencias, 131 caminos abiertos y 77 localidades incomunicadas; en Puebla, 51 incidencias y 13 localidades aisladas; en Querétaro, 38 incidencias con todas las localidades conectadas; en San Luis Potosí, 18 caminos abiertos; y en Veracruz, 45 incidencias y 37 comunidades incomunicadas.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa Nacional, precisó que se desplegaron 8 mil 389 efectivos y se evacuaron 346 personas. El Plan DN-III se aplica en auxilio y recuperación, con 158 operaciones aéreas y 121 mil 910 despensas distribuidas, además de tres puentes aéreos para comunidades aisladas.

A su vez, Raymundo Pedro Morales Ángeles reportó el despliegue de 4 mil 519 elementos, con apoyo de vehículos, aviones, helicópteros, buques, embarcaciones, drones y maquinaria pesada.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, indicó que se han visitado 38 mil 872 viviendas en 72 municipios afectados y que todas las familias recibirán atención.

En materia de servicios, Emilia Calleja, titular de la CFE, informó que se ha restablecido el 95.4% del suministro eléctrico, alcanzando el 100% en Querétaro, 98% en Veracruz y 90% en Hidalgo y Puebla. Asimismo, se registra un avance del 52% en recuperación de torres de telefonía celular y del 35% en puntos de acceso a internet gratuito.

