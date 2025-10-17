Seguimos trabajando de manera conjunta para atender afectaciones por lluvias: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de este 17 de octubre.

Cumplida más de una semana de la emergencia por inundaciones y devastación por lluvias en la Huasteca, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se mantiene la coordinación con autoridades estatales y municipales con el objetivo de atender a las comunidades afectadas.

“Seguimos trabajando de manera conjunta para atender municipios afectados en todo el país”, expresó la mandataria federal durante la Mañanera del Pueblo.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, informó que entre el 14 y el 17 de octubre se redujo de 288 a 127 el número de localidades incomunicadas.

Explicó que para agilizar el levantamiento de daños se implementó una aplicación denominada Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, que permite registrar información en tiempo real.

Actualmente, 47 helicópteros brindan apoyo en las labores de auxilio y se atienden 461 incidencias con la participación de 9 mil trabajadores y elementos de las Fuerzas Armadas.

En Hidalgo, dijo, se reportan 309 incidencias y 77 localidades aún incomunicadas; en Puebla, 51 incidencias y 28 caminos cerrados; en Querétaro, 38 incidencias y ninguna comunidad aislada; en San Luis Potosí, 18 caminos abiertos; y en Veracruz, 45 incidencias y 37 localidades incomunicadas.

Por otro lado, el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, señaló que se desplegaron 8 mil 389 efectivos en los cinco estados afectados, con 346 personas evacuadas. Detalló que el Plan DN-III opera en sus fases de auxilio y recuperación, con 158 operaciones aéreas, 121 mil 910 despensas entregadas y 84 comunidades aisladas atendidas mediante tres puentes aéreos.

Por su parte, Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Marina, informó que se han desplegado 4 mil 519 elementos, apoyados con 116 vehículos, 8 aviones, 20 helicópteros, 5 buques y 19 embarcaciones.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, indicó que se han atendido 72 municipios y censado 38 mil 872 viviendas. “Nadie quedará en el desamparo”, aseguró.

Finalmente, la CFE reportó un avance de 95.4% en el restablecimiento eléctrico. Querétaro ya alcanzó el 100%, mientras que Veracruz llegó al 98% y Puebla e Hidalgo al 90%.

“CFE continúa restableciendo la red de comunicaciones y el servicio de internet mediante cuadrillas especializadas”, informó Emilia Calleja, titular de la empresa.

