Reprograman comparecencia de la Secretaria de Bienestar ante el Pleno de la Cámara de Diputados

La titular pospuso su presentación ante el Pleno para atender a las comunidades afectadas por fenómenos naturales en varios estados.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados conoció el oficio de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que se informa que la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ante el Pleno, con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno, será reprogramada para el 19 de noviembre.

De acuerdo con el documento oficial, mediante el oficio BIE/100/2595/2025, la titular de Bienestar notificó a la Jucopo sobre la necesidad de posponer la comparecencia originalmente acordada para el 22 de octubre del presente año. La solicitud se da en atención a las prioridades derivadas de las intensas lluvias recientes que han afectado a diversos estados del país.

Montiel Reyes subrayó que las acciones para atender a las comunidades damnificadas son de máxima importancia para garantizar la integridad y bienestar de los habitantes de las entidades afectadas.

La reprogramación refleja la coordinación y sensibilidad del gobierno federal ante las emergencias provocadas por fenómenos naturales, así como la disposición de los legisladores para ajustar su agenda en función de la atención de estas contingencias.

Se espera que, durante la nueva fecha programada, la secretaria de Bienestar presente un informe detallado sobre los avances de los programas sociales y el impacto de las políticas implementadas durante el primer año de gestión.

Posteriormente, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, levantó la sesión y citó a una sesión solemne en conmemoración del 450 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, que se llevará a cabo el martes 21 de octubre, a las 10:00 horas, en modalidad presencial.

Al término de esta ceremonia, se dará inicio a la sesión ordinaria, donde se abordarán otros asuntos legislativos relevantes del orden del día.

Con estas medidas, la Cámara de Diputados busca equilibrar la agenda legislativa con la atención a situaciones de emergencia, asegurando que las acciones de gobierno prioritarias no se vean interrumpidas y que la rendición de cuentas ante los legisladores se realice de manera completa y responsable.

La nueva fecha permitirá también a los diputados plantear preguntas y analizar con mayor detalle los programas de bienestar en el marco del Primer Informe de Gobierno.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL