Sheinbaum supervisa trabajos de apoyo a la población en Álamo y Tempoal, Veracruz.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los trabajos de limpieza y apoyo a la población en los municipios de Álamo y Tempoal, Veracruz, como parte de su cuarto día de recorridos por territorio para atender de manera directa a las y los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron del 6 al 9 de octubre.

“Visitamos Álamo, Veracruz, para supervisar trabajos de limpieza y apoyo a la población (...) Estuvimos en Tempoal, municipio afectado por las lluvias en Veracruz. Tienen todo nuestro respaldo”, informó a través de sus redes sociales.

En su visita de supervisión, estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Rocío Nahle García; por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, con quienes recorrió las calles de estos municipios en los que la Secretaría de Marina implementa el Plan Marina en su Fase de Recuperación y la Secretaría de la Defensa Nacional el Plan DN-lll-E.

Este viernes, la mandataria nacional encabezó en Poza Rica, la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos.

Esta mañana, en “Las mañaneras del pueblo”, la Jefa del Ejecutivo Federal presentó el micrositio: https://www.gob.mx/reporteporlluvias/, en el cual se informa de manera permanente el avance de las acciones realizadas por el Gobierno de México, así como por autoridades estatales, para atender la emergencia.

JVR