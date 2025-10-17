Más de mil 800 kilómetros rehabilitados en Edomex; Delfina Gómez reconoce a camineros.

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la Ceremonia Luctuosa “100 Años del Día del Caminero”, que rindió homenaje a los hombres y mujeres que, con su esfuerzo y dedicación, han pavimentado el camino del desarrollo de la entidad.

“Su noble trabajo conecta pueblos, une familias, crea historias y hace posible que el bienestar llegue a todo el Estado de México. Gracias a su ardua labor pudimos ejecutar el programa Bachetón Edomex para rehabilitar más de mil 800 kilómetros de vialidades intermunicipales”, señaló la mandataria mexiquense.

Refirió que este y otros logros en la materia fueron posibles con el apoyo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien permitió poner en marcha maquinaria y los vehículos necesarios para realizar las acciones de bacheo y reencarpetamiento de vialidades.

“El trabajo seguirá, porque ya contamos con un diagnóstico sobre el estado de la infraestructura vial de la entidad. Con esto, y ya concluida la temporada de lluvias, estamos listos para seguir atendiendo esta exigencia ciudadana”, destacó la Gobernadora.

Informó que en próximas fechas se dará a conocer un programa de mantenimiento y conservación de caminos y carreteras, instruido por la Presidenta de México, el cual se financiará en buena parte con una bolsa especial que se integrará con lo generado con ahorro en gasto corriente.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Junta de Caminos del Estado de México, en Santiago Tlaxomulco, en Toluca, con la presencia de mil camineros que contribuyen con su esfuerzo y trabajo para mantener en servicio la red carretera estatal, facilitando el transporte de bienes, la conexión entre comunidades y el movimiento de la población.

En la Conmemoración del Día del Caminero recordamos el trabajo de mujeres y hombres que dedican su vida a construir caminos que unen vidas, entrelazan historias y ayudan a que la transformación llegue a todos los rincones del #EdoMéx. ¡Gracias por su esfuerzo diario!… pic.twitter.com/6df9UiRCAa — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 18, 2025

Durante esta celebración, en la que se rindió tributo a un siglo de dedicación a la infraestructura vial, la mandataria estatal relevó la placa conmemorativa “Centenario del Día del Caminero” y entregó reconocimientos a trabajadores de la Junta de Caminos del Estado de México por hasta 45 años de servicio. También se guardó un minuto de silencio por los camineros caídos este año en el cumplimiento de su deber.

Estuvieron presentes Francisco Luis Quintero Pereda, Director General del Centro Estatal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Mario Ariel Juárez Rodríguez, titular de la Junta de Caminos del Estado de México; Herminio Cahue Calderón, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

JVR