Américo Villarreal supervisa creciente del río Pánuco; afirma que están preparados para dar apoyo

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó un sobrevuelo para supervisar la creciente que registra el cauce del río Pánuco

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, realizó un sobrevuelo para supervisar la creciente que registra el cauce del río Pánuco y reiteró que el gobierno del estado está atento y debidamente preparado para brindar toda la atención a las familias que lo requieran en la zona conurbada.

La tarde de este viernes, a bordo del avión "Tláloc" y acompañado por Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, el ejecutivo tamaulipeco recorrió las márgenes del Pánuco, hasta el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, en donde constató las afectaciones a diversas comunidades rurales a causa del desbordamiento del río.

En esta región se observó que las llanuras inundadas están aligerando la carga de agua que llegará a la zona sur de Tamaulipas ya que estos desbordamientos que están a lo largo del río sirven para amortiguar el golpe del vital líquido.

“Hasta ahora las condiciones son de alerta a la población, sin que tengamos alguna expectativa de alguna situación catastrófica", expresó el mandatario estatal.

Villarreal Anaya destacó que se mantiene un monitoreo permanente y se evalúa toda la información técnica de las estaciones hidrométricas para estar en condiciones de determinar los sectores que pudieran sufrir algún daño y brindar el auxilio oportuno en coordinación con los gobiernos municipales, a la población que lo requiera.

Asimismo, destacó la solidaridad de las y los tamaulipecos en todos los centros de acopio.

Agregó que con el apoyo de todo el personal de Protección Civil se están organizando y clasificando todos los donativos para asegurar que lleguen a quien más lo necesite y para seguir contribuyendo, también, a aliviar las condiciones que prevalecen en otros estados del país en coordinación con las y los gobernadores y a través de las Fuerzas Armadas.

