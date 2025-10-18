Arrancaron las sanciones

Con la novedad de que empezaron a aplicarse sanciones a farmacéuticas que no entregaron medicamentos en los plazos establecidos en contratos firmados con el Gobierno de México. En días pasados se había advertido que las empresas incumplidas que contribuían a generar desabasto recibirían castigos. Ayer, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que hace poco menos de dos semanas despachó el primero de ellos, pues impuso una multa de 128 mil 255 pesos y una inhabilitación de tres meses a Loeffler, S.A. de C.V. “La sanción corresponde al incumplimiento del contrato 190214 ME, por no entregar 5 mil envases de la clave 010.000.105.00 en el Centro Nacional de Distribución”. El pasado 3 de octubre, se informó, la sanción le fue notificada a la empresa, pero ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La empresa con eso quedó ya boletinada y además se encuentra registrada en el Directorio de Proveedores.y Contratistas Sancionados. Ahí el dato.

