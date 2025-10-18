Despliegan hasta buques para las tareas de auxilio





El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reportó que en los cinco estados afectados se desplegaron ocho mil 389 efectivos y se han evacuado 346 personas.

Además, mencionó que El Plan DN-III se aplica en dos fases: en auxilio y recuperación y con ello se han realizado 158 operaciones aéreas y se han entregado 121 mil 910 despensas, además de que se implementaron tres puentes aéreos para llevar ayuda a las regiones más alejadas e incomunicadas, en total 84.

En conferencia, el general secretario informó que ya hay comunicación con comunidades de Hidalgo que quedaron aisladas por las lluvias torrenciales.

Por su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la dependencia ha desplegado cuatro mil 519 elementos en los cinco estados afectados, con apoyo de 116 vehículos, ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones, 10 drones y 42 equipos de maquinaria pesada.

Indicó que tiene desplegados cuatro mil 519 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, y San Luis Potosí, apoyados por 16 vehículos, ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Señaló que en Poza Rica continúan saneando las calles, realizando labores de limpieza, sobre todo de la basura y de lodo. También ayudan en la limpieza de viviendas, realizan recorridos de vigilancia para evitar vandalismo y evacuación para atención médica de diferentes comunidades aisladas.

“En Poza Rica se está avanzando de manera significativa. Traemos ahí en labores de limpieza a tres mil 528 elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa”, así como hay 190 máquinas para recoger la basura, y limpiar las calles, dijo el secretario.

En algunas áreas, el avance, sostuvo, es de 61 por ciento. De manera similar se trabaja en Álamo y El Higo.