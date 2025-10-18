El incómodo Chema

Con la novedad de que ahora ya nadie quiere asumir la paternidad política de Chema Tapia, quien fuera jefe del Fonden en la época de Peña Nieto y luego buscara ser presidente municipal por la 4T en Querétaro. Ayer Luisa María Alcalde salió a decir que José María no es militante del guinda. “Nosotros ya hicimos un registro en el padrón de nuestro movimiento y no forma parte de Morena”, refirió la dirigente nacional de los guindas, quien pateó a Chema, perdón, pateó el balón hacia su aliado el Partido Verde Ecologista de México del que sí sería integrante. El caso es que apenas hizo la aclaración los del Verde le respondieron en las benditas redes: “En cuanto a las declaraciones de nuestra querida amiga Luisa María Alcalde… únicamente queremos precisar que Tapia no pertenece al Partido Verde”. Que sí fue candidato de la coalición, pero que no milita en el partido del tucán, dijeron.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Arrancaron las sanciones