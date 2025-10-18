Segob destaca apoyo de estados a damnificados

En Poza Rica, Veracruz, continúan los trabajos de remoción de lodo en casas y calles de varias colonias





La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, enlistó la ayuda que han enviado, al menos ocho estados, a las zonas afectadas por las recientes inundaciones.

De acuerdo con el informe, Baja California donó 4.5 millones de pesos en insumos, Baja California Sur envió cinco tráileres con víveres para la población afectada, parte de la maquinaria pesada que se utiliza para reconectar caminos provino de Campeche, que también mandó 40 toneladas de víveres y herramientas para limpieza y construcción, mientras que Chiapas apoyó con varias toneladas de víveres e insumos para prevenir enfermedades por mosquitos.

La Ciudad de México (CDMX) también envío maquinaria y equipo para limpieza y reconstrucción, además de personal que apoya en las zonas devastadas, sobre todo en el estado de Veracruz e Hidalgo.

601 máquinas realizan tareas de limpieza en las comunidades del estado afectadas

Colima envió brigadas para ayudar en el saneamiento de las regiones afectadas; Durango movilizó tráileres para brindar ayuda médica y servicios de salud y el Estado de México prestó un helicóptero y comisionó a elementos de la policía para ayudar en las tareas de limpieza.

En tanto, Guerrero envió camas, kits de limpieza y aseo personal, Michoacán puso a disposición productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de servicio médico. Morelos envió despensas, cobertores y kits de equipo personal y Nuevo León movilizó un helicóptero y envió 24 toneladas de despensas.

Rosa Ícela Rodríguez reportó que Oaxaca envió varios miles de despensas, Sinaloa y Sonora enviaron plantas potabilizadoras de agua y Tamaulipas prestó un helicóptero, envió despensas y camiones; Yucatán puso a disposición maquinaria y toneladas de despensas.

Durante la conferencia mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, hizo un llamado de agradecimiento a los gobiernos estatales por su respuesta solidaria ante las recientes inundaciones y deslaves que han afectado a diversas regiones del país.

“La palabra hoy es: gracias a los gobiernos de los estados y a todos los que han hecho donaciones para los estados afectados”, expresó la funcionaria.