Alertan a comunidad marítima por derrame de hidrocarburo en río Tuxpan

Un fluido en color obscuro y de consistencia espesa que comenzó a bajar por el río Tuxpan y que fue advertido por pobladores, provocó que las autoridades emitieran una alerta a la comunidad marítima en Veracruz.
Este lunes, la Secretaría de Marina emitió un aviso de precaución por medio de la Capitanía de Puerto de Tuxpan, para advertir a navegantes sobre el posible derrame de hidrocarburo.
En el aviso no. 369/2025, se solicita a los oficiales de Protección de Instalaciones Portuarias, a los Agentes Navieros Consignatarios de Buques, que operan en el Puerto de Tuxpan, así como a la comunidad marítima que procedan con precaución a causa del líquido derramado sobre las aguas del río.
“Por su conducto, que haga de conocimiento a los capitanes de las embarcaciones y a quien corresponda, que tomen sus debidas precauciones ya que se encuentra descendiendo por el río Tuxpan un fluido de características similares a los compuestos químicos orgánicos formados por hidrógeno y carbono”, se lee en el aviso.
“Lo anterior, con la finalidad de garantizar la salvaguarda de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación, la prevención de la contaminación y la seguridad de la infraestructura portuaria”, dijo.
Desde el fin de semana, habitantes de la zona compartían imágenes que daban cuenta del fluido que a su paso también dejaban una capa oscura sobre los ramales y piedras a orillas del río.
