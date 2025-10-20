Alertan a comunidad marítima por derrame de hidrocarburo en río Tuxpan

Un fluido en color obscuro y de consistencia espesa que comenzó a bajar por el río Tuxpan y que fue advertido por pobladores, provocó que las autoridades emitieran una alerta a la comunidad marítima en Veracruz.

Este lunes, la Secretaría de Marina emitió un aviso de precaución por medio de la Capitanía de Puerto de Tuxpan, para advertir a navegantes sobre el posible derrame de hidrocarburo.

En el aviso no. 369/2025, se solicita a los oficiales de Protección de Instalaciones Portuarias, a los Agentes Navieros Consignatarios de Buques, que operan en el Puerto de Tuxpan, así como a la comunidad marítima que procedan con precaución a causa del líquido derramado sobre las aguas del río.

“Por su conducto, que haga de conocimiento a los capitanes de las embarcaciones y a quien corresponda, que tomen sus debidas precauciones ya que se encuentra descendiendo por el río Tuxpan un fluido de características similares a los compuestos químicos orgánicos formados por hidrógeno y carbono ”, se lee en el aviso.

“Lo anterior, con la finalidad de garantizar la salvaguarda de la vida humana en la mar, la seguridad de la navegación, la prevención de la contaminación y la seguridad de la infraestructura portuaria”, dijo.

Desde el fin de semana, habitantes de la zona compartían imágenes que daban cuenta del fluido que a su paso también dejaban una capa oscura sobre los ramales y piedras a orillas del río.

Publicado por Participante anónimo en Lunes, 20 de octubre de 2025

