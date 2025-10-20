Cámara de Diputados recibe iniciativa en materia de extorsión

La Cámara de Diputados recibió este lunes la iniciativa en materia de extorsión enviada por la Presidencia de la República, anunció la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

De acuerdo con el documento, la iniciativa expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, y contempla modificaciones a:

Código Penal Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales

Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada

Ley Nacional de Extinción de Dominio

Ley Orgánica del Poder Judicial

He recibido, de la Presidenta de la República, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseguró que en San Lázaro “trabajaremos para dar al país un marco legal que castigue y elimine este ilícito”.

En la @Mx_Diputados recibimos de la Presidenta @Claudiashein la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La iniciativa, presentada el 17 de octubre durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, plantea que la extorsión sea castigada con penas de entre de 6 a 15 años de prisión, con el cobro de piso, si las víctimas del delito son personas migrantes, menores de edad, y si es cometido por servidores públicos o desde centros penitenciarios, como agravantes.

Además, delimita las acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, así como reglas especiales para el combate a la extorsión en centros penitenciarios.

"Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio, por parte de las autoridades, y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación “, explicó la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos.

