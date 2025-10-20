Magistradas y Magistrados del TFJA apoyan el ideario de justicia y democracia: Guillermo Valls Esponda.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) realizó los trabajos de su 30 Congreso Nacional de Magistradas y Magistrados en la ciudad de San Cristóbal las Casas, Chiapas, en torno al tema de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

La inauguración del congreso fue encabezada por el Magistrado Presidente Guillermo Valls Esponda, y por el Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quienes estuvieron acompañados por funcionarios del gobierno estatal, autoridades locales y representantes del Poder Judicial de ese estado.

En su mensaje, el Magistrado Valls Esponda destacó que modernizar la impartición de justicia en México es un imperativo; “impulsar un modelo de justicia alternativa que a través de la mediación permita resolver disputas garantizando soluciones justas y aceptadas por las partes, es una estrategia de modernización que transforma”.

El Magistrado Presidente afirmó que la apertura del Centro Público de MASC del TFJA, “una institución que habrá de consolidar nuestro compromiso con una justicia más cercana y moderna, orientada a la conciliación y el acuerdo entre las partes”, y la instalación del Consejo Nacional de los MASC en materia de Justicia Administrativa, que es el máximo órgano colegiado rector en materia de políticas públicas respecto a la justicia alternativa en nuestro país, constituyen un paso histórico en la impartición de justicia porque se institucionaliza la mediación como instrumento de justicia administrativa.

Al afirmar que la transformación de la justicia debe ser popular, democrática, honesta y transparente, envió un respetuoso mensaje a la Presidenta Claudia Sheinbaum haciéndole saber que el TFJA comparte con el gobierno de México su compromiso con la justicia, con la democracia y, sobre todo, con el pueblo.

El Magistrado Valls Esponda aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida a las Magistradas y Magistrados que a propuesta de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, fueron ratificados por el Senado de la República para incorporarse próximamente a la Sala Superior del Tribunal.

“Cada sentencia, cada acuerdo y cada decisión jurisdiccional son fruto del trabajo comprometido de mujeres y hombres que creen en la justicia como motor de la transformación. Con la fortaleza que nos da la unión y el profesionalismo, hoy los convoco a no bajar la guardia, sigamos adelante con la certeza de que estamos sirviendo a México con dignidad, con honor y con responsabilidad. Trabajemos hoy y siempre para que México coseche frutos de equidad. Que nuestro legado sea la justicia que soñamos. Sigamos trabajando por México”, concluyó el Magistrado Guillermo Valls.

La declaratoria de inauguración del Congreso corrió a cargo del C. Gobernador Constitucional del estado de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien en su mensaje reconoció el apoyo que el TFJA ha brindado desde el derecho y la justicia administrativa y convocó a las magistradas y magistrados a aprovechar el espacio de diálogo y reflexión para fortalecer las instituciones democráticas, acorde con los tiempos de transformación que vive el país. “Valoramos profundamente la labor que realizan y les felicitamos por su compromiso diario con el pueblo de México", expresó,

Con la participación de las Magistradas y Magistrados de la Sala Superior, de la Junta de Gobierno y Administración, así como de las Salas Regionales del TFJA de todo el país, los trabajos de este Congreso se llevaron a cabo en mesas de trabajo que versaron sobre las técnicas para agilizar la instrucción de los juicios y el papel de las personas juzgadoras en los MASC en materia de Justicia Administrativa.

JVR