Huachicol fiscal: Van más de 7 mil carpetas integradas contra funcionarios, empresarios y más involucrados

Aún no se tiene precisión sobre desde qué año datan las prácticas ilícitas; el titular de la ANAM, comentó que se ha disminuido mucho el trasiego de combustible

Rafael Marín Mollinedo en imagen de archivo.
Rafael Marín Mollinedo en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro (Archivo).
Yulia Bonilla

A la fecha se han integrado más de siete mil carpetas de investigación en contra de funcionarios, elementos militares, empresarios y demás involucrados, relacionados con la red de contrabando de combustible, reveló el titular de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), Rafael Marín Mollinedo.

En entrevista durante una visita realizada a Palacio Nacional, el funcionario comentó que se mantienen las averiguaciones que han involucrado a diversos activos dentro del sector petrolero.

“Sí, sí hay carpetas de investigación contra empresarios, transportistas, agentes aduanales, militares, civiles, hay muchas carpetas de investigación… Más de siete mil carpetas integradas de diferentes delitos, entre aduanas y gasolineros y todo eso, todo el sector petrolero”, declaró.

Comentó que aún no se tiene precisión sobre desde qué año datan las prácticas ilícitas con las que se vincula a los señalados en dichas carpetas; no obstante, dijo que en la presente administración se procede contra quien resulte responsable.

“No, no sabemos (desde cuándo), porque pues nosotros lo detectamos ahora y sobre ellos estamos actuando… No sabemos, la verdad, si se daba (investigación en otros gobiernos), pero nosotros ahorita, desde que llegamos nos pusimos a revisar y vimos cosas que no cuadraban y por eso nos fuimos sobre ellos”, dijo.

En otro punto, comentó que se ha disminuido mucho el trasiego de combustible, con acciones que han llevado a recuperar 225 mil millones de pesos.

Aseguramiento de casi 900 mil litros de hidrocarburo ilegal en Tabasco, en imagen de archivo
Aseguramiento de casi 900 mil litros de hidrocarburo ilegal en Tabasco, en imagen de archivo Foto; X, @OHarfuch

