Así avanza la atención a la emergencia en estados afectados por fuertes lluvias | 21 de octubre del 2025

Así avanza la atención a la emergencia en estados afectados por fuertes lluvias.

Ante la emergencia por las lluvias extraordinarias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, el gobierno federal realiza acciones para atender a las personas damnificadas. De esta forma, las autoridades federales dieron a conocer avances sobre el tema.

Dicho trabajo se realiza en coordinación con los gobiernos locales, dependencias e instituciones que se sumaron para apoyar a los mexicanos afectados.

Por el momento, se reportan 76 personas fallecidas y 31 personas no localizadas. A detalle, queda de la siguiente manera:

TE RECOMENDAMOS: Siguen labores de saneamiento Participan más de 600 elementos en limpieza y remediación del río Pantepec en Veracruz

Veracruz, 34 fallecidos y 18 no localizados

Puebla, 19 fallecidos y 5 no localizados

Hidalgo, 22 fallecidos y 8 no localizados

Querétaro, 1 persona fallecida

Atención a la emergencia tras la lluvia

Se registran 112 localidades con interrupción en caminos, de los cuales 74 se encuentran en Hidalgo ; 31 en Veracruz ; y 7 en Puebla . A estas localidades sin acceso terrestre se les ha proporcionado agua y alimentos a la población por vía aérea; a través de los puentes aéreos instalados.

Respecto al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, producto del esfuerzo de 1,158 trabajadores electricistas, se cuenta con un avance del 99.34%, es decir, 263 mil 968 usuarios de 265 mil 605 que resultaron afectados. En San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya se ha restaurado al 100%; mientras que en Hidalgo faltan un 7.64%; y en Veracruz quedan pendientes 90 servicios.

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Como parte de los apoyos, hasta el momento también se han entregado 4,499 chips para telefonía celular y de internet de 13,000, los cuales están disponibles en Centros de Atención de la Comisión Federal de Electricidad y en Oficinas del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Al 20 de octubre, Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar han censado a 79 mil 816 viviendas con efectos: 48 mil 719 en Veracruz; 11 mil 279en Puebla; 8 mil 938 en San Luis Potosí; 8 mil 415 en Hidalgo, y 2 mil 465 en Querétaro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que, de las 481 incidencias detectadas al inicio de la emergencia , 174 ya han sido atendidas, y los trabajos avanzan para resolver las restantes.

A través de la coordinación de las Fuerzas Armadas, el EjércitoMexicano , la Guardia Nacional , la Secretaría de Marina y las autoridades locales, se han entregado 293 mil 582 despensas a las familias afectadas.

El Sector Salud ha brindado 93 mil 582 consultas médicas y aplicado 49 mil 137 vacunas mediante sus centros de salud, módulos y brigadas móviles en las cinco entidades.

Se ha contabilizado preliminarmente a 964 centros educativos con efectos, en las que autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron labores de limpieza y saneamiento.

Actualmente se mantienen 73 refugios temporales activos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se brinda albergue, alimentos, atención médica, psicológica y servicios básicos a 6mil 886 personas.

En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Bienestar, Sector Salud, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC, y Petróleos Mexicanos.

Claudia Valdés Marín, primer maestre del servicio de sanidad naval, ayer, en Poza Rica. ı Foto: Ulises Soriano›La Razón

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR