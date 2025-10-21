Tras fuertes lluvias

Así avanza la atención a la emergencia en estados afectados por fuertes lluvias | 21 de octubre del 2025

El Gobierno de México reporta 76 personas fallecidas y 31 personas no localizadas; hay 112 localidades con interrupción en caminos

Así avanza la atención a la emergencia en estados afectados por fuertes lluvias.
Foto: Cuartoscuro.
La Razón Online

Ante la emergencia por las lluvias extraordinarias en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, el gobierno federal realiza acciones para atender a las personas damnificadas. De esta forma, las autoridades federales dieron a conocer avances sobre el tema.

Dicho trabajo se realiza en coordinación con los gobiernos locales, dependencias e instituciones que se sumaron para apoyar a los mexicanos afectados.

Por el momento, se reportan 76 personas fallecidas y 31 personas no localizadas. A detalle, queda de la siguiente manera:

  • Veracruz, 34 fallecidos y 18 no localizados
  • Puebla, 19 fallecidos y 5 no localizados
  • Hidalgo, 22 fallecidos y 8 no localizados
  • Querétaro, 1 persona fallecida

Atención a la emergencia tras la lluvia

  • Se registran 112 localidades con interrupción en caminos, de los cuales 74 se encuentran en Hidalgo; 31 en Veracruz; y 7 en Puebla. A estas localidades sin acceso terrestre se les ha proporcionado agua y alimentos a la población por vía aérea; a través de los puentes aéreos instalados.
  • Respecto al restablecimiento del servicio de energía eléctrica, producto del esfuerzo de 1,158 trabajadores electricistas, se cuenta con un avance del 99.34%, es decir, 263 mil 968 usuarios de 265 mil 605 que resultaron afectados. En San Luis Potosí, Puebla y Querétaro ya se ha restaurado al 100%; mientras que en Hidalgo faltan un 7.64%; y en Veracruz quedan pendientes 90 servicios.
Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz.
Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

Como parte de los apoyos, hasta el momento también se han entregado 4,499 chips para telefonía celular y de internet de 13,000, los cuales están disponibles en Centros de Atención de la Comisión Federal de Electricidad y en Oficinas del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

  • Al 20 de octubre, Servidores de la Nación de la Secretaría de Bienestar han censado a 79 mil 816 viviendas con efectos: 48 mil 719 en Veracruz; 11 mil 279en Puebla; 8 mil 938 en San Luis Potosí; 8 mil 415 en Hidalgo, y 2 mil 465 en Querétaro.
  • La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que, de las 481 incidencias detectadas al inicio de la emergencia, 174 ya han sido atendidas, y los trabajos avanzan para resolver las restantes.
  • A través de la coordinación de las Fuerzas Armadas, el EjércitoMexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y las autoridades locales, se han entregado 293 mil 582 despensas a las familias afectadas.
  • El Sector Salud ha brindado 93 mil 582 consultas médicas y aplicado 49 mil 137 vacunas mediante sus centros de salud, módulos y brigadas móviles en las cinco entidades.
  • Se ha contabilizado preliminarmente a 964 centros educativos con efectos, en las que autoridades de los tres órdenes de gobierno iniciaron labores de limpieza y saneamiento.
  • Actualmente se mantienen 73 refugios temporales activos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se brinda albergue, alimentos, atención médica, psicológica y servicios básicos a 6mil 886 personas.

En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Bienestar, Sector Salud, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC, y Petróleos Mexicanos.

Claudia Valdés Marín, primer maestre del servicio de sanidad naval, ayer, en Poza Rica.
Claudia Valdés Marín, primer maestre del servicio de sanidad naval, ayer, en Poza Rica. ı Foto: Ulises Soriano›La Razón

