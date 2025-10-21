Participan más de 600 elementos en limpieza y remediación del río Pantepec en Veracruz

Se intensifican labores para proteger comunidades y ecosistemas del río Pantepec

En complemento a las acciones realizadas para contener el hidrocarburo derivado de una fuga en el oleoducto de 30” Poza Rica – Madero, personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) instaló hoy 650 metros de barrera oleofilica, adicionales a las dos barreras que se colocaron previamente.

Hasta el momento se han recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo.

Además, se instalarán ocho barreras contiguas en los brazos del río Tuxpan para evitar la dispersión del material y proteger a las comunidades localizadas en los márgenes del afluente.

650 metros de barrera oleofílica instalados para contener fuga de Pemex ı Foto: Secretaria de Energía

Es importante señalar que se cuenta con un despliegue de alrededor de 200 elementos de Petróleos Mexicanos, 300 de la Secretaría de Marina, 50 del gobierno estatal y municipal, así como 70 elementos técnicos de diversas empresas especializadas en la atención de estos eventos

También, se encuentran en proceso las maniobras de succión y retiro del hidrocarburo contenido en las barreras, utilizando el camión full desplegado en la comunidad de Casa Blanca, así como equipos adicionales de alta capacidad para su recolección y transporte seguro.

De forma simultánea se realizaron los trabajos de reparación del oleoducto afectado, actividades que concluyeron el día de hoy, teniendo la posibilidad de arranque de operaciones en próximas horas.

MSL