Hidalgo y Fuerzas Armadas intensifican apoyo a comunidades afectadas por lluvias.

Como parte de las estrategias implementadas para salvaguardar la vida de las personas y recuperar las vías de comunicación afectadas tras las pasadas lluvias, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, visitó la comunidad El Aguacate, en el municipio de Nicolás Flores, donde refrendó el compromiso de los tres órdenes de gobierno para atender a las familias damnificadas.

Durante su recorrido, el mandatario enfatizó la colaboración entre el Gobierno de México, el gobierno del estado, los ayuntamientos, la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Fuerza Aérea Mexicana y las distintas dependencias federales y estatales que trabajan de manera coordinada para hacer frente a la emergencia.

“Tenemos más de 200 comunidades que necesitamos atender en este momento. Es un estado de verdadera emergencia, pero las y los hidalguenses hemos demostrado que salimos adelante y vamos a unir fuerzas”, expresó Menchaca Salazar.

TE RECOMENDAMOS: Arrestan a regidora de Morena Detienen a regidora de Morena y familiares por agredir a policías

Destacó la aplicación del Plan DN-III-E, estrategia militar implementada por el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana para auxiliar a la población civil en casos de desastre, a través de acciones de rescate, evacuación, atención médica, habilitación de albergues y distribución de ayuda humanitaria.

En este contexto, el cabo de Sanidad Ubaldo Aguilar González, perteneciente a la Defensa, informó que en la comunidad El Aguacate se continúa brindando apoyo a las personas afectadas, en principio con la entrega de despensas y la evaluación de necesidades prioritarias.

Su misión, dijo, es proporcionar apoyo a la gente afectada por las lluvias y evacuar a personas que requieran atención médica especializada, razón por la cual se encuentran en contacto con la Fuerza Aérea para definir si los traslados se harán por vía terrestre o aérea.

El cabo Aguilar agregó que, tras recorrer la zona y dialogar con la población, se identificaron dos personas adultas mayores con consultas médicas rezagadas debido al aislamiento provocado por el desastre.

Gracias al trabajo coordinado, se logró reabrir caminos y establecer rutas de evacuación, lo que permitirá trasladar a una de estas personas hacia la Ciudad de México, en tanto que la otra será llevada a Querétaro, a fin de que puedan recibir la atención que requieren.

De esta manera, la administración estatal, en colaboración con las Fuerzas Armadas y los tres niveles de gobierno, así como con otras instituciones, mantiene el compromiso de proteger la vida, la salud y el bienestar de la población, reafirmando que la solidaridad y el trabajo conjunto permitirán superar la emergencia e iniciar la etapa de reconstrucción.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR