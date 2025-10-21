183 nuevos policías se integrarán a la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes.

Un total de 183 nuevos elementos se incorporarán próximamente a las filas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), por lo cual, Antonio Martínez Romo, titular de la dependencia, les hizo un llamado a desempeñarse con responsabilidad, vocación y servicio hacia la ciudadanía.
“Ahora, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado será su segunda casa, su segunda familia, por lo que les pido trabajar mano a mano para fortalecer las operaciones policiales que se llevan a cabo día con día y que cada esfuerzo que hagan, sea en beneficio de la población de nuestro estado”, les dijo Martínez Romo.
El titular de la SSPE reconoció el compromiso y la cercanía que actualmente mantienen las y los policías con la ciudadanía, reiterándoles que la seguridad continuará siendo prioridad en la Fuerza del Gigante.
JVR