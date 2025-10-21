Decomisan más de 750 mdp en droga, precursores y desmantelan narcolaboratorio en Sinaloa

Elementos del Gabinete de Seguridad trasladan drogas y sustancias químicas aseguradas en operativos en Culiacán y Cosalá.

Elementos del Gabinete de Seguridad realizaron operaciones en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa, que derivaron en el aseguramiento de drogas, sustancias químicas y un laboratorio clandestino, con un valor total superior a los 756 millones de pesos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó a través de su cuenta oficial de X que, “en diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de la Defensa aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada de precursores químicos. En Cosalá se destruyó un área de concentración con 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas”.

De acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, estas acciones forman parte de los trabajos coordinados para combatir delitos de alto impacto en el estado. En Culiacán, los efectivos localizaron un vehículo con 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, dosis de cocaína, 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, droga valuada en aproximadamente 246 millones de pesos.

Durante la misma operación, las fuerzas federales desmantelaron un laboratorio clandestino destinado a la elaboración de metanfetamina, donde fueron destruidos un reactor de síntesis orgánica, un contenedor metálico, dos destiladores, 3,400 litros y una tonelada de sustancias químicas. Según el reporte, esta acción representa una afectación económica al crimen organizado estimada en 473 millones de pesos.

Laboratorio clandestino desmantelado en Sinaloa, donde se producían metanfetaminas y otras drogas sintéticas. ı Foto: SSPC

En un operativo paralelo realizado en el municipio de Cosalá, los agentes identificaron un sitio utilizado como área de concentración de material para producir metanfetamina, donde se aseguraron 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas, con un valor aproximado de 37 millones de pesos.

Todo el material y los estupefacientes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que llevará a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

El Gabinete de Seguridad federal subrayó que este tipo de acciones refuerzan la estrategia nacional para reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales, así como para garantizar la seguridad de la población sinaloense.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de forma coordinada para construir la paz en Sinaloa y brindar seguridad a su población”, concluye el comunicado.

