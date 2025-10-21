Detienen a Rigoberto ‘N’, presunto extorsionador en Apatzingán, tras investigación por homicidio de Bernardo Bravo

Autoridades federales detuvieron a Rigoberto “N”, identificado como uno de los responsables de extorsión a productores limoneros en Michoacán, derivado de las investigaciones por el homicidio de Bernardo Bravo.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que seguirán las investigaciones para detener a todos los responsables del cobro de cuotas a limoneros y del homicidio de Bravo Manríquez.

Derivado de trabajos de investigación tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Michoacán encabezado por elementos de @Defensamx1, en coordinación con @FiscaliaMich, autoridades del @GabSeguridadMX y del @GobMichoacan,… pic.twitter.com/vImUgQekFx — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

De acuerdo con un comunicado conjunto de la SSPC, la detención se realizó en Morelia, Michoacán, durante un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado.

Rigoberto “N” fue identificado como jefe operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y a la extorsión de citricultores en la región. Al momento de su detención portaba una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y dos licencias de conducir.

Según las autoridades, el arresto se llevó a cabo luego de que agentes federales iniciaran las primeras indagatorias tras el asesinato de Bernardo Bravo, ocurrido el lunes 20 de octubre. El cuerpo del dirigente fue hallado con huellas de tortura dentro de un vehículo abandonado en la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.

En #Michoacán fue detenido un hombre responsable de exigir cuotas a productores de limón. https://t.co/RguMRkl9zX pic.twitter.com/t3okoojlC2 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 21, 2025

Antes de la confirmación de la detención por la SSPC, Rigoberto “N” fue identificado como “El Pantano”, quien es señalado como integrante del grupo criminal Los Blancos de Troya, vinculado con Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones dedicadas a la extorsión y cobro de cuotas a productores agrícolas.

El detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Finalmente, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada “para detener a generadores de violencia y combatir la impunidad”, indicó la SSPC.

