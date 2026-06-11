Beca Benito Juárez junio 2026: Calendario de pagos

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez es un programa social que busca que las y los alumnos de instituciones públicas reciban un apoyo económico para continuar con sus estudios.

Esta beca está destinada a quienes se encuentren inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada y mixta de educación media superior, con la finalidad de que continúen y concluyan dicho nivel escolar.

Las y los estudiantes de educación media superior que tengan hasta 25 años de edad podrán acceder a una beca de mil 900 pesos bimestrales, mismos que se brindan durante los 10 meses del ciclo escolar.

Esta beca puede ser otorgada por un máximo de 40 meses, siempre y cuando las y los beneficiarios continúen inscritos en una preparatoria o bachillerato público en modalidad escolarizada o mixta.

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Calendario de pagos Beca Benito Juárez junio 2026

Las y los beneficiarios reciben su apoyo económico bimestralmente, por lo que el depósito de junio de mil 900 pesos que recibirán en la tarjeta del Banco del Bienestar corresponde al bimestre mayo-junio.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el calendario oficial de este bimeste; sin embargo, tomando en cuenta la dispersión que se realizó el mes anterior el calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez es el siguiente:

Lunes 15 de junio: A, B

Martes 16 de junio: C

Miércoles 17 de junio: D, E, F

Jueves 18 de junio: G

Viernes 19 de junio: H, I, J, K, L

Lunes 22 de junio: M

Martes 23 de junio N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 24 de junio: R

Jueves 25 de junio: S

Viernes 26 de junio: T, U, V, W, X, Y, Z

Recuerda que el anterior es un calendario tentativo no oficial, por lo que se recomienda mantenerse informado por medio de La Razón y los canales oficiales de los Programas para el Bienestar para conocer los detalles específicos.

Inició junio y trajo el nuevo #CalendarioDePagos de la Beca #RitaCetina.



Detalles sobre el 5º periodo de pagos de este ciclo escolar en nuestro blog.👉https://t.co/3T3c05WoqU



Activa las 🔔 para saber cuándo llegará el pago de las becas de media superior y superior. pic.twitter.com/umMlsJIK2h — BecasBenito (@BecasBenito) June 2, 2026

¿Cómo obtener una Beca Benito Juárez?

Para poder recibir una Beca Benito Juárez es necesario iniciar sesión con tu cuenta Llave MX de estudiante en la página becasbenitojuarez.gob.mx para comenzar tu registro cuando las convocatorias estén abiertas.

Una vez que inicies el registro, debes ingresar la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de tu escuela, dar clic en Buscar CCT e ingresar la información de tu Turno, Periodo y Grado académico.

Una vez ingresara dicha información es necesario que ingreses los datos correspondientes a tu domicilio y un comprobante de domicilio en PDF, JPG o PNG con un máximo de 3 MB.

Luego de aceptar el Aviso de Privacidad, debes ingresar los datos de tu madre, padre o tutor en caso de ser menor de edad; dar clic en No soy robot y confirmar la CURP del adulto responsable, así como cargar su identificación oficial.

También debes proporcionar el número de celular, correo electrónico y parentesco del adulto que es tu responsable para poder concluir con el registro de solicitud de la Beca Benito Juárez.

Las y los mayores de edad no requieren ingresar los datos de un adulto, mientras que los menores de edad nececitan los siguientes documentos:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo de tu escuela

Comprobante de domicilio digitalizado

De tu madre, padre, tutora o tutor:

CURP

Identificación oficial digitalizada

Número de celular

Correo electrónico

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