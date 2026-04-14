Prevé CSP la mayor inversión en becas en 30 años

Hacia el final del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum se prevé haber realizado una inversión superior al billón de pesos en becas para las y los estudiantes; el monto es tres veces más que lo asignado al presupuesto educativo en 18 años.

Además de las becas, se financian obras de infraestructura educativa, el incremento en el número de preparatorias, mejoras a los salarios de docentes, dijo la mandataria federal al subrauar que esto resulta en una inversión histórica para la educación.

El Dato: La mandataria federal informó que, en agosto de 2026, estudiantes de primarias públicas recibirán apoyos para útiles y uniformes, para beneficiar a las familias.

“Darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para educación media superior, hacer más escuelas en media superior, es una inversión. Hacer más universidades es inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro Gobierno en educación”, declaró.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, expuso que se proyecta invertir un billón 136 mil 692 millones de pesos en becas entre 2025 a 2030, lo que supera los 463 mil millones invertidos en el sexenio pasado.

Detalló que, en los tres sexenios previos, la inversión fue mucho menor: 77 mil 724 millones en el de Vicente Fox; 140 mil 565 millones en el de Felipe Calderón y 224 mil 440 mil en el de Enrique Peña.

El número de becas otorgadas este sexenio es de 129.5 millones que equivale a 4.6 veces más que en el gobierno de Fox; 3.4 más que Calderón y 2.8 más que Peña.

“Esa es la importancia que le da la Presidenta Claudia Sheinbaum y los gobiernos de la transformación a la educación pública, que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos, porque la educación es un derecho”, reiteró el funcionario.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que actualmente la beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de educación primaria beneficia a siete millones 201 mil estudiantes; el apoyo universal Rita Cetina para educación básica a ocho millones 216 mil 801; la Benito Juárez de educación media superior a cuatro millones 180 mil 747; la de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro a 423 mil 107 y la de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra a 55 mil 924 alumnos.

Agregó que en el apoyo Rita Cetina para uniformes y útiles escolares se registraron 7.2 millones de estudiantes de primaria, quienes recibirán sus tarjetas del banco del Bienestar del 18 de mayo al 31 de julio y, en agosto, recibirán un pago anual de dos mil 500 pesos para uniformes.

Julio León anunció que este lunes 13 de abril iniciarán los pagos de los apoyos de los bimestres enero-febrero y marzo-abril de las becas universales Benito Juárez de educación media superior, la de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y de apoyo para transporte Gertrudis Bocanegra para estudiantes de universidad, quienes la recibirán de acuerdo con la primera letra de su apellido.